Lidé jezdí na Makarskou do Chorvatska, ale lidé z Domažlicka na ni mohou zavítat denně a nepotřebují k tomu ani dovolenou. U Třebnic mezi Domažlicemi a Horšovským Týnem vzniká totiž právě takto nazvané koupaliště, které by málokdo čekal. A na své si poblíž přijdou i rybáři.

Koupaliště Makarská u Třebnic. | Video: Daniela Loudová

Ještě před léty byla na místě louka, ale její nový majitel přišel s nápadem, jak to změnit. „Byla zde mokrá louka, močály a mě napadlo, že by zde bylo hezké nějaké místo pro menší rekreaci. Nabízeli mi, že by se to mohlo dělat přes dotace, ale já jsem nechtěl. Chystám se tady udělat koupaliště s menším kempem, aby se zde lidé mohli bavit a odpočinout si. Dělám v lese, rád jezdím do přírody, líbí se mi to tady a nechci, aby to tady bylo překýčené, ale takové strohé, aby si lidé užívali pohodu,“ řekl majitel Petr Brož, který přiznává, že ze začátku do toho všeho šel hodně rychle, aniž by věděl, jaká různá povolení potřebuje, ale je vděčný některým úředníkům, že mu ukázali cestu a vše dotáhl tak, jak to má být, i když úřednické vyjednávání ještě neskončilo.

Letos by se dalo již na Makarské koupat, ale bohužel ještě není koupaliště zkolaudované. „Lidem to úplně zakázat nemůžu, ale je to na vlastní nebezpečí. Já doufám, že vše dopadne dobře a úřady vše brzo povolí, abychom to mohli vše dotáhnout. Máme povolenou vodní plochu, potřebujeme to ale změnit na koupaliště a to až se stane, tak snad budou úřady vstřícné a povolí zázemí ke koupališti jako je kiosek, toalety a podobně a i kemp. Já si myslím, že příští rok by to mohlo být už celé dodělané,“ uvedl majitel.

Prostor ale nenabízí jen Makarskou ke koupání, ale vedle ní je také Plitvický rybník, který bude sloužit na sportovní rybaření. I ten už získává svou podobu. A to vše díky neúnavnému majiteli, jeho rodině a kamarádům, kteří na novém areálu k relaxaci makají.

Lidé se tam mohou přijít podívat v sobotu 1. června, kdy se tam odehraje Den dětí a ne ledajaký. Bude se totiž pomáhat. Veškerý výdělek bude věnován Renatě z Klatovska, se kterou se život nemazlí. Renata v roce 2016 prodělala meningokokovou infekci typu B a přišla o obě dolní končetiny, rok na to musela podstoupit transplantaci ledvin. Byla bojovník, „postavila“ se znovu na nohy, začala si užívat života, ale další rána přišla v prosinci 2022. Prodělala cévní mozkovou příhodu, která zasáhla téměř celou pravou polovinu těla – pravá noha je schopná chůze na protéze, pravá ruka neudělá téměř žádný pohyb, ale především nemoc zasáhla centrum řeči. Renata i přesto všechno boj nevzdává, právě naopak. Ale bez rehabilitací, logopedie a fyzioterapie to nejde a náklady jsou vysoké, proto se jí na Makarské rozhodli pomoci.

Od 9.30 do 10.30 hodin se uskuteční registrace pro běh pro Renatu, poté všichni společně vyběhnou. Odpoledne je nachystán program pro děti a užijí si i dospělí. Akci zakončí od 20 hodin kapela Revival Olympic Domažlice.