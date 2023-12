Přinášíme přehled nejdůležitějších událostí v Plzeňském kraji v měsíci listopadu.

Letiště Líně, letecký snímek | Foto: ČTK

Volkswagen gigafactory v Líních stavět nebude

Gigafactory na výrobu baterií do elektromobilů automobilky Volkswagen se v areálu letiště v Líních na Plzeňsku stavět nebude. Německá automobilka původně vybírala ze tří lokalit, kromě areálu letiště v Líních to bylo Polsko a Maďarsko, nakonec ale zatím rozhodnutí o další továrně v Evropě odkládá. Důvodem je pomalejší náběh trhu s elektromobily v Evropě. A i když vláda po ukončení jednání s Volkswagenem naznačovala, že by do Líní mohl přijít jiný investor, zůstane nakonec v Líních armáda, která má letiště jako záložní. Plánuje tam vybudování logistického centra a základny aktivních záloh.

Letiště Líně, letecký snímekZdroj: ČTK

V Klatovech zaměnili těla zemřelých, omylem zpopelnili jinou ženu

Obrovský šok prožila rodina starší ženy ze Sušicka, která zemřela v Klatovské nemocnici. Když do tohoto zdravotnického zařízení přijela pohřební služba ze Sušice vyzvednout její tělo, aby se mohlo uskutečnit poslední rozloučení, nenašla ho tam. Omylem totiž bylo vydáno jiné pohřební službě, klatovské, a již bylo dokonce zpopelněno.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Obchodní centrum Alice v plzeňských Skvrňanech je hotové

Řada nových moderních obchodů, příjemný venkovní prostor pro odpočinek i nová parkovací místa včetně těch pro dobíjení elektromobilů. Tak vypadá nově otevřené Obchodní centrum Alice v plzeňských Skvrňanech.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

V Oseku byla zahájena stavba napojení na dálnici

V Oseku byla zahájena stavba silnice, která napojí severní Rokycansko na dálnici D5. Trasa bude vedena severojižním směrem, převážně nezastavěným územím na orné půdě, trvalých travních porostech a dalších plochách. Končit má severně od Oseku v blízkosti rozhraní katastru s Březinou. Součástí stavby bude kromě hlavní trasy nové napojení stávajících komunikací úrovňovým křížením. Dále most přes Voldušský potok, lávka a stezka pro pěší a cyklisty i přeložky inženýrských sítí. Hotovo má být v roce 2026.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Supermoderní depo vyrostlo u dálnice nad Rokycany

Dvě obří haly vyrostly u výjezdu z Litohlavské ulice v Rokycanech, v místech, která dřív připomínala spíše měsíční krajinu. Jednou z nich je Arete park, patří společnosti Raben Group, která zde má moderní logistické depo.

Obří hala na okraji Rokycan doplňuje nabídku šesti eurohubů na starém kontinentuZdroj: Deník/Václav Havránek