Investice by byla 4 až 5 miliard eur, v přepočtu 98 až 122 miliard korun, a podnik by mohl zaměstnat až 4 tisíce lidí. Líně jsou však pouze jednou z vytipovaných lokalit, automobilka zvažuje ještě další dvě místa v Evropě, jedno z nich má být v Polsku.

O záměru jednali zástupci Volkswagenu s krajem minulý týden. Další diskuze o podobě projektu by podle ČTK měla pokračovat během jara. Přes 300 hektarů velký areál je v územním plánu kraje vedený jako strategická rozvojová zóna.

„Jde o strategickou investici v rámci celé Evropy. Kdo bude mít tyto typy výroby na svém území, bude stahovat i příslušné výzkumné kapacity, a to je ten správný směr, kterým se dnes musíme vydávat,“ řekl ČTK Josef Bernard, náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství.

Plochu vlastní Ministerstvo obrany, které řeší soudní spory s firmou PlaneStation.

Ta má letiště od roku 2000 na 99 let pronajaté od ministerstva obrany. „Je to o jednání. Představa je taková, že by Česká republika převedla veškeré pozemky, které tam vlastní ministerstvo obrany, na Plzeňský kraj. Otázkou je, jestli bezúplatně nebo úplatně. Jedná o tom s ministerstvem Volkswagen a všechny zainteresované strany,“ uvedl pro ČTK vedoucí krajského odboru investic a majetku Michal Bouřa. Na bývalém letišti sídlí v současné době letecká záchranná služba a investor garantuje, že by ji v areálu ponechal. Projekt bude ještě muset projít velkou EIA – posouzení vlivu na životní prostředí a dalšími. Stavět by se pak mohlo začít zhruba za tři roky.