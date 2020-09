Pro směnu pozemků mezi městem Domažlice a společností Lidl Česká republika bylo 18 z přítomných 19 zastupitelů.

Již v předchozích měsících rada města opakovaně uváděla, že supermarket by měl vyrůst v areálu bývalého PDA v Petrovické ulici, kde se v současné době buduje i nová mateřská škola a do budoucna zde vyrostou i další bytové domy. Ovšem radní taktéž uvedli, že aby byla stavba možná, musí dojít ke směně pozemků mezi městem a firmou, která vlastnila pozemek po bývalé domažlické nemocnici. Ten teď díky souhlasu zastupitelů poputuje do majetku města.

„Už v říjnu roku 2019 jsme schvalovali záměr směny pozemků,“ připomněl starosta Zdeněk Novák a podotkl, že navrhovaná smlouva o smlouvě budoucí směnné je výsledkem dlouhého procesu. Směnu navíc zastupitelům doporučovali i sami radní, včetně zkráceného postupu na pozměnění územního plánu.

Změna v územním plánu (ÚP) spočívá ve využití daných pozemků. „Pro tento případ je nutné v rámci územního plánu zahrnout pozemky do plochy občanského vybavení – komerčního zařízení. Nyní se nachází v plochách občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední,“ popsal rozdíl místostarosta Radek Wiesner.

Pro zkrácený postup změny v územním plánu bylo celkem 17 zastupitelů. Pověřeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem změny ÚP se stal Viktor Krutina. Co se týká směny pozemků, byly u nich provedeny znalecké posudky. Velikostně se sice liší o 496 metrů čtverečních ve prospěch areálu PDA, tedy i ve prospěch Lidlu, i tak se ale směna uskuteční bez doplatků. Finanční rozdíl mezi jednotlivými pozemky je totiž v řádech tisíců korun, konkrétně se místostarosta Wiesner zmínil o pětitisícové sumě.

Zastupitel Jan Látka v rámci diskuse ještě zmínil, že objekt bývalého PDA by se dal využít i jinak, a to přeměnit jej na víceúčelový kulturní sál s větší kapacitou, než má stávající v městské kulturní středisko.