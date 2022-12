„Já pravidelně odjíždím na poslední dny v roce k rodičům na vesnici. Mám jorkšíra a ten je vždycky z té kanonády k smrti vyděšený. Jenom stojí a třese se,“ říká Plzeňanka Ilona Novotná, patřící mezi obyvatele, které vedle oficiálních ohňostrojů trápí především množství zábavní pyrotechniky odpalované na ulicích a sídlištích. Například v Chodové Plané ale od letoška platí vyhláška o zákazu používání pyrotechniky v ulicích města. „Situace už byla neúnosná. Petardy se ozývaly ve městě už několik dnů před koncem roku. Na ulicích a silnicích zůstávaly prázdné kartony od dělobuchů a vznikaly tak kromě nepořádku i nebezpečné situace. Proto jsme se rozhodli pro zákaz používání pyrotechniky na veřejnosti s výjimkou vymezeného prostoru, kde pořádáme městský ohňostroj. Snad to situaci zklidní,“ vysvětluje starosta Chodové Plané Luboš Hlačík. Za porušení vyhlášky hrozí pokuta na místě až 10 000 korun a správní orgán může uložit pokutu až do výše 100 tisíc korun.

Ve Šťáhlavech se srazil autobus s osobním autem. Pět lidí skončilo v nemocnici

Na sociálních sítích to kvitují nejen místní, ale i lidé z jiných měst. „Závidím jim, třeba i naše město s něčím podobným přijde,“ píše Michaela Kafková z Tachova. „Na Silvestra to pochopím, ale aby to dunělo tři a více dnů před koncem roku, pro to pochopení nemám. Před lety jsem venčil v Plané hafana a omladina házela kolem petardy. Musel jsem je okřiknout,“ napsal Tomáš Teplík z Plané. Právě tam po několika letech silvestrovský ani novoroční ohňostroj nebude vůbec. Příchod nového roku tam oslaví 1. ledna večerním promítáním, světelnou show a svařákem.

Tradiční novoroční ohňostroj chystá na 18. hodinu na náměstí Republiky i město Plzeň. „Problémem v takovém velkém městě není samotný ohňostroj, ale náhodně odpalované petardy na stovkách míst v průběhu několika dnů a hlavně o silvestrovské noci. Zvířata a vlastně ani lidé se před tím nemají kam schovat," vysvětluje Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni. „Každoročně hned první den v roce vyjíždíme k vyplašeným, dezorientovaným a zraněným zvířatům ve městě i v okolí,“ dodává.

Na Plzeňsku, Tachovsku a Klatovsku často bourají opilí řidiči

Také v Plzni se snad ale blýská na lepší časy. Hned na začátek nového roku je naplánovaná schůzka Komise životního prostředí ÚMO 3, kde by se mimo jiné omezení používání zábavní pyrotechniky v ulicích města mělo projednávat.

Město Rokycany o zákazu používání pyrotechniky uvažovalo už před dvěma lety. „Nakonec nedošlo k dohodě. Neshodli jsme se na tom, jak bychom případné sankce vymáhali,“ vysvětlil starosta Rokycan Tomáš Rada. Oficiální městský ohňostroj ale v Rokycanech tradičně nepořádají. Ten bude naopak k vidění na Nový rok od 18 hodin v Klatovech a ve stejný den i čas v Dobřanech a Domažlicích. O hodinu dříve začne novoroční ohňostroj také ve Stodě.