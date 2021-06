Auta často nechávají na trávníku, chodníku nebo kousek před vchodem. Lidé ze sídliště v Koutě na Šumavě skoro nemají kde parkovat. Letos se konečně dočkají změny, u bytovek vznikne více než 60 parkovacích míst.

Řidiči aut u sídliště parkují, kde se dá. Teď se dočkají více než šedesáti parkovacích míst. | Foto: Deník/Klára Mrázová

Projekt vyjde na 7,8 milionu korun a většina částky půjde z obecního rozpočtu. „Máme vysoutěženého dodavatele. Práce začnou v červenci a měly by být hotové do konce roku. Už je to opravdu potřeba. Obyvatelé sídliště, kde je šestapadesát bytů, nemají vozy kam dávat. Parkovacích míst je tady jen pár,“ nastínil starosta Kouta na Šumavě Bohuš Havlovic.