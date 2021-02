Nedělní slunečné počasí přilákalo na Šumavu opět davy lidí. Parkoviště praskala ve švech. Bohužel návštěvníci neparkovali jen tam, policie tak rozdávala pokuty.

Neděle 31. ledna na Šumavě. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Lidé se na Šumavě vydávali na procházky k jezerům, či na jiné lákavé cíle. Opět mnozí nevynechali železnorudské sjezdovky a využili je k sáňkování a bobování, zákazové cedule je tak příliš nezajímali. Sněhové nadílky si užívali na Špičáku, Nad nádražím i na Samotách, ale i jiných zasněžených kopcích. "Tolik sněhu už nebylo několik let. Přece nebudeme sedět doma, chceme si ho užít. To je jako kdyby v létě svítilo slunce a my jsme se nemohli jít vykoupat. Ať si je zavřená doma vláda, my chceme do přírody. Tady se určitě nakazíme méně, než někde v obchoďácích, kam se chodí procházet měšťáci," řekl Deníku jeden z návštěvníků Ivan Boublík.