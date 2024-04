„Máme tady plno chátrajících domů, které dělají ostudu před návštěvníky, bohužel jsou většinou v soukromém vlastnictví, takže s tím příliš město neudělá. Ale s čím by mohlo, to je radnice. Ta by si rozhodně zasloužila kompletní rekonstrukci, vždyť to je hlavní budova města. S tou by vedení mělo něco udělat,“ upozorňoval jeden z místních Václav Vavřička.

A dočkat by se mohli, alespoň první části. „Projekční kancelář dokončuje projektovou dokumentaci na opravu střechy a věže radnice," sdělil starosta Domažlic Stanislav Antoš.

Horšovský Týn zapojí obyvatele do plánování investičních akcí ve městě

Kromě toho ale například další z obyvatel František Bezvoda poukázal i na další nedostatky. „Chodníky po rekonstrukci silnice I/22 jsou nedodělané, zůstal tam pruh bez asfaltu. Omítka zdi u letního kina je opadaná, je na to hrozný pohled. A to nemluvím o nedostatcích na pivovaru, kde místy také opadává omítka a je problém se sanitrem na východní stěně. V hodně špatném stavu je také informační tabule pro turisty, ze které už lidé ani nic nepřečtou,“ vyjmenoval své poznatky Bezvoda.

I v těchto případech už se začíná dělat na nápravě. „Ohledně chodníku u I/22 byl na první etapu v ulici U nemocnice vybrán dodavatel a zastupitelstvem schváleno rozpočtové opatření. Na opravu zdi letního kina bude zadána zakázka. Pivovar je v záruce a vše průběžně uplatňujeme po dodavateli stavby,“ informoval starosta.