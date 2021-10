Silničáři aktuálně rekonstruují asi 300 metrů dlouhý úsek ve Kdyni, pak budou pokračovat do Brnířova, kde půjde o zhruba 700 metrů. Podle mluvčího ŘSD Adama Kolouška se chyba nestala na jejich straně. Kromě toho zmínil, že před každým domem vzniknou sjezdy.

Informace scházely i Petře Mlnaříkové ze stejné ulice. „Až z novin jsme se dozvěděli, že se projekt chystá. Na úřední desce Kdyně ani facebookovém profilu města nic nevisí. Netušíme, jestli nám dělníci rozkopou vjezdy a my se nedostaneme z domu,“ zdůraznila Mlnaříková.

„Až přijedou mladí z práce, nechají auto na druhé straně a přeskočí sem. Nevěděli jsme, že se něco bude dělat. Snad nám sem dají alespoň lávku,“ doufal Halada. Podobně se vyjádřili manželé Jitka a Milan Vašíčkovi, kteří mají dům naproti. „Pořád nic nevíme. Město říká, že to jde mimo něj. Dělníci s námi nemluví. Když tady jezdí válec, třese se nám barák,“ popsali.

