„Lidé by měli požádat sousedy či rodinu, aby jim nakoupili a potraviny dali za dveře. Žádné jiné oficiální nařízení k tomu není,“ řekla epidemioložka hygienické stanice Plzeňského kraje Jitka Skálová.

Některé obce či organizace jsou však ochotny lidem pomoci. „Zatím taková situace nenastala. Ale určitě bychom takovou věc zařídili a postarali se, aby naši spoluobčané měli potraviny a základní potřeby zajištěné,“ uvedla starostka Starého Sedliště na Tachovsku Jitka Valíčková, které má zhruba třináct set obyvatel.

Dovoz potravin by zajistili svým obyvatelům a lidem ve dvaceti vesnicích, které pod město spadají, také v Boru. „Zatím to nebylo potřeba, určitě bychom ale takovou pomoc zabezpečili. Způsob, jakým by byla služba zajištěna, dán není. Ale máme ve městě pečovatelskou službu a jistě bychom našli i jiné možnosti,“ vyjádřil se starosta Boru Petr Myslivec.

Rovněž ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr sdělil, že charita by lidem v karanténě ráda pomohla, upozornil ale, že nemá dostatek ochranných pomůcek pro personál. „Pomoci se nebráníme, ale nemáme dostatek roušek a ochranných pomůcek pro naše zaměstnance. Dochází také dezinfekce. Čekáme, až stát začne zásobit mimo nemocnic i sociální zařízení. Až prostředky obdržíme, potraviny ze zásob rádi poskytneme a rozvezeme,“ vysvětlil.