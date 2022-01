Vychovatelky, které byly v domově celý den, pak musely ještě doma stíhat péči o svoje děti. Když do karantény spadl celý domov, museli se někteří zaměstnanci do něj doslova nastěhovat. Hodně přitom pomohli místní lidé, když přinášeli ovoce a jídlo, protože zaměstnanci nemohli ani opustit budovu.

Situaci během covidu nezlehčila ani distanční výuka. Každé dítě muselo mít ze dne na den k dispozici notebook nebo tablet. Lidé z domova tak tuto chybějící techniku sháněli všude možně, naštěstí vyšli hodně vstříc sponzoři.

„Vezměte si, že rodič se doma stará o jedno, dvě děti a i tak s nimi má co dělat. Vychovatel má osm dětí na rodinné skupině a každé dítě třeba chodí do jiné třídy, věkový rozptyl je velký. Je to náročné i co se týká přípravy a individuálního přístupu k dětem,“ popsala situaci Koubová.

Podle ní je obecně v zařízeních tohoto typu mnoho dětí na jednu tetu. Přála by si, aby se počet dětí na skupině snížil aspoň na šest.

Navíc děti do domova přicházejí z rodin zanedbané, s velkou mezerou ve školních dovednostech. „Spoustu času zabere, než se děti naučí pravidelně připravovat, natož ještě, aby si zapamatovaly učivo. Trvá dlouho, než děti přijdou škole na chuť a nemůžu říct, že by se to vždycky povedlo,“ vysvětlila vychovatelka, Jaroslava Kocourková.

S koronavirem pak běžná úskalí provozu dětských domovů vypluly ještě více na povrch.

„Když učitelé od vlády nedostali slibovaných 3,5 % platu navíc, objevily se diskuze, v nichž se řešilo, že učitelé jsou rovněž v první linii. Ale to my v dětských domovech jsme přece také. Netvrdím samozřejmě, že je to stejně náročné jako ve zdravotnictví, ale když děti přijedou z rodiny, nakažené, přijímáme je my, staráme se o ně, a to nonstop,“ pokračovala vychovatelka.

Podle ředitelky Koubové si málokdo uvědomuje, že děti musí být v domově neustále. Vychovatelé třeba na noc mohou odejít domů, ale děti ne. „Ze školy je pošlou do karantény, ale ty děti jsou pak tady,“ řekla.

Rozdíl je i v hrazení testů, ve školách je děti dostanou zdarma, dětské domovy je ale musí platit.

A i když už jsou zaměstnanci z velké většiny očkovaní, někteří už i třetí dávkou, další starosti Staňkovským přidělalo nařízení vlády, které do karantény posílá i lidi, kteří prošli vakcinací.

„Opravdu už je to hodně náročné, za ty dva roky. Doslova jsme si sáhli ne na dno, ale až někam hodně pod něj. Naštěstí jsme u nás neměli žádné úmrtí jako v Hostouni nebo v Lipové u Šluknova. Doufáme, že už se pandemie zbavíme. a situace se zlepší. Kdo to nezažil, neuvěří,“dodala Koubová.