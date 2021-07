Sobotní bohoslužbu sloužil domažlický farář Miroslaw Gierga, zúčastnil se jí také kněz František Kaplánek. „Byla to komorní akce, ale jsme rádi, že se uskutečnila,“ uvedl člen spolku Radek Čáni. Připomněl, že mše se tady na svátek svaté Anny konala naposledy před 141 lety a oni chtějí na tradici navázat.

Nadšenci pro regionální historii by totiž rádi Škarmaň otevřeli pro veřejnost. Dosud rada Domažlic jejich žádost odmítala, a to kvůli bezpečnosti. Souhlas je ovšem pro iniciátory klíčový, protože pozemky vedoucí k důlnímu dílu patří právě městu. Rada však na svém posledním jednání dala nápadu přeci jenom šanci, protože doporučila, aby se členové spolku mohli dovnitř podívat. „Samozřejmě záleží na tom, jak rozhodne zastupitelstvo, které se koná pětadvacátého srpna. Věřím ale, že je záležitost na dobré cestě a tohle je první krok,“ konstatoval Čáni.

Podle něj bude nutné celou věc konzultovat s odborníky, především z Českého báňského úřadu. „Potřebujeme zjistit, v jakém stavu štola je. Jak moc je znečištěná. Na základě toho budeme jednat s dalšími úřady a připravíme všechny podklady,“ nastínil.

Nadšenci pro regionální historii počítají s tím, že by zanesené důlní dílo sami vyčistili a sehnali na projekt peníze. „Samozřejmě bychom byli moc rádi, pokud by město náš záměr posvětilo. Mohlo by to do Domažlic přilákat další turisty,“ věří Čáni.

O zpřístupnění se snaží také v případě druhé domažlické štoly – Na Kole, kde se za druhé světové války dobývala slída pro německý průmysl.