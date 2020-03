I přes výzvu vlády, aby lidé zůstali pokud možno doma, vylákalo hezké sobotní počasí mnoho z nich ven. Někteří se vydali do šumavské přírody, jiní na procházky ve městech.

Teplé počasí vylákalo lidi v Plzni k Velkému boleveckému rybníku | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Návaly turistů na Šumavě, jak tomu bývalo obvyklé, se nekonaly. Ale přesto turisté zavítali. Například po cestě k Černému jezeru a zpět bylo kolem sobotního poledne možné potkat zhruba dvě desítky lidí. Téměř všichni vzorně nosili roušky, i ti nejmenší. „Doma už je to pro děti dlouhé, proto jsme si řekli, že vyjedeme někam, kde nebude tolik lidí pohromadě a k tomu je příroda nejlepší. Je to vše náročné a tady přijdeme my i děti na jiné myšlenky. Víme, že je karanténa, ale nejde sedět jen doma, to ani není pro děti dobré,“ řekla maminka Tereza Martinová z Plzně a dodala, že by je ani nenapadlo jít i do přírody bez roušky. Bohužel i výjimky se našly, ústa měly od ucha k uchu, ale nasadit roušku je ani nenapadlo. Šlo ale naštěstí jen o jedince.