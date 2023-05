Obce na Horažďovicku platí i desítky tisíc ročně, aby tam jednou týdně přijela pojízdná prodejna a lidé si mohli nakoupit. Obyvatelé Mutěnína tak kroutí hlavou nad tím, že tamní vedení obce neschválilo příspěvek na tamní obchod, který má otevřeno denně celý rok. Obchod podnikatel provozuje již 22 let. „Za tu dobu jsem o příspěvek od obce požádal jen jednou, letos to bylo podruhé. Od doby covidu šly trochu dolů tržby a lidé šetří i kvůli neustálému zdražování. Bohužel se zvedly skokově náklady na vše, jen energie o pět tisíc tisíc měsíčně, a to mám fotovoltaiku. Dražší je úplně vše, co je potřeba k provozu obchodu. Proto jsem si sedl, udělal kalkulaci a rozhodl jsem se, že zažádám obec o příspěvek ve výši pět tisíc měsíčně. Bylo mi řečeno, že si mám napsat žádost. Ta se na schůzi neschválila, měl jsem dodat náklady od účetní. Ani to nepomohlo. Příspěvek mi neschválili,“ řekl Fremuth, který je v obchodě celý rok, zavřeno má jen 1. ledna, kdy dělá inventuru. Zároveň je i zastupitelem obce.

Na základě rozhodnutí zastupitelů lidé sepsali petici, aby vedení obce ukázali, že mají zájem o to, aby tam obchod byl i nadále, protože pokud by obec provozovatele nepodržela, mohlo by se stát, že zavře. „Musel bych si na konci roku znovu sednout a rozhodnout se, co dál, protože se bude opět zdražovat. Pokud by obec příspěvek neschválila, mám asi jen dvě možnosti – buď skokově zdražit, což se mi nechce, protože odradím ještě více lidi, nebo budu muset zavřít a najít si jinou práci. Sice mám příspěvky od kraje, ale ty po rapidním zvýšení nákladů nedostačují,“ přiznal Fremuth.

Sepsali petici

Tomu ale chtějí tamní obyvatelé zabránit, protože dle nich je obchod v obci potřeba, je využívaný. „Obchod a především pan Fremuth je zde pro lidi, vozí důchodcům nákupy až domů a když nám obchod zavřou a případně si ho otevře někdo jiný, tak ten tohle pro lidi dělat nebude. Pojízdná prodejna by byla pro obec mnohem dražší. Já jsem tady třeba i čtyřikrát denně, protože to mám kousek, nemusím nikam jezdit, když něco potřebuji a tak to mají i další. Chceme, aby tady obchod zůstal. Je to myslím luxus pro takovou obec, i mít takového ochotného podnikatele. Rozhodně to není tím, že by chtěl na příspěvku zbohatnout,“ řekla Deníku Monika Poupová, která je i součástí petičního výboru. „Myslíme si, že by petice mohla pomoci, aby si zastupitelé uvědomili, že lidé zde obchod chtějí a chtějí ho od pana Fremutha,“ uzavřela Poupová.

Dle informací Deníku jde spíše o osobní důvody mezi vedením obce a podnikatelem a nejedná se tak v zájmu obce. Tak to ale podle starosty Čestmíra Šlajse není. „Velký podíl na návštěvnosti obchodu má chování pana majitele, které pokud nejste „vyvolení“ je dosti specifické a až neuctivé. Z tohoto důvodu větší část obyvatel do obchodu nechodí a využívá jiné v okolních obcích, mezi ne se řadím i já. Žádné jiné osobní rozepře si nejsem vědom,“ řekl Deníku starosta.

Vyjádřil se rovněž k projednávání příspěvku pro obchod, který se poprvé projednával v dubnu, kdy byl majitel obchodu vyzván k dodání nákladů na provoz. Dle jeho slov nebyly podklady dodán a tak padl návrh na rozdělení ročního příspěvku na polovinu s tím, že 30 000 Kč se vyplatí okamžitě a druhá část po doložení podkladů. „Z neznámého důvodu pro tento návrh nezvedl pan majitel obchodu a zastupitel ruku a ani lidé z jeho kandidátky,“ okomentoval Šlajs.

Jiným obchodům dotace kraje stačí

Podruhé se projednával příspěvek v květnu a ani tehdy nebyl schválen, jelikož nebyly podklady takové, jak si starosta představoval. „Jako starosta jsem rád, že zde obchod je. Část starších spoluobčanů ho navštěvuje a jsou na něm závislí. Obchodu každým rokem vypisuji dotace z Plzeňského kraje i za podpory obce na částku 55 556 Kč. Myslím, že podnikat ve vlastním domě, tím pádem neplatit nájem, a k tomu vlastnit i solární elektrárnu na domu, která výrazně snižuje náklady, je ta nejlepší varianta. V okolních obcích si bez problému vystačí s dotací Plzeňského kraje. V zájmu každého podnikatele je, hledat příčinu menší návštěvnosti místních a přemýšlet, kde je chyba,“ uvedl starosta a na závěr dodal, že pokud by zastupitel a majitel obchodu opravdu zavřel, tak je obec Mutěnín připravená se postarat a otevřít novou provozovnu v obci.