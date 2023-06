Třikrát na Domažlicku se zastaví Letní barokní festival 2023 v Plzeňském kraji. Během července navštíví Poběžovice a Tanaberk, ale už 24. června zavítá do Čečovic u Staňkova (ten zůstává v hranicích domažlického okresu, Čečovice jsou od 1. 1. 2021 oficiálně přesunuty k jižnímu Plzeňsku). Celý festival začíná 10. června v Mariánské Týnici na severním Plzeňsku.

Barokní veselice na nádvoří čečovického zámku v loňském roce. | Foto: Zámek Čečovice

Barokní veselice na zámku Čečovice, jejíž čtvrtý ročník je na programu v sobotu 24. června od 13 hodin, přispěje do festivalového dění atmosférou lidového baroka. O tu se postará zpěvem i tancem v dobových krojích Soubor písní a tanců Jiskra. Vystoupí také šermířská skupina Viva Gladius a divadelní soubor Histrio s představením pro dětské publikum. Trhovci nabídnou řemeslné výrobky, děti se budou moci zúčastnit výtvarné dílničky i soutěží.

Pozornosti by neměly ujít komentované prohlídky barokního zámku. Ten byl v roce 1990 postižen rozsáhlým požárem, ale osm let nato se naštěstí pustil do jeho náročné obnovy Český svaz ochránců památek – Klub Ladislava Lábka. S podporou řady institucí a mnoha dobrých lidí, ovšem především vlastníma rukama a ve svém volném čase. A také veškerý výtěžek ze vstupného (dospělí 150 korun, děti 80, rodinné vstupné 350) bude opět použit na záchranu zámku. „Letos konkrétně na dokončení rekonstrukce první reprezentativní místnosti,“ upřesňují obětaví zachránci památky.

Až si prohlédnete zámek i čečovický gotický cihlový kostel sv. Mikuláše, který je národní kulturní památkou, určitě vám vyhládne. „Ani letos nebude chybět naše vynikající zámecká kuchyně. Již tradičně se můžete těšit na kýtu opékanou na ohni či vyhlášené domácí bramboráky!“ zve pořádající Český svaz ochránců památek – Klub Ladislava Lábka. (pd)