To bude ten zlý údržbář Kvído. Ne, všichni Kvídové, klid! To je jen jeden moment z autorské komedie se zpěvy Letem světem s Kájou. Tu stvořil Ochotný divadelnický spolek Karel v Domažlicích a premiéru nachystal na čtvrtek 20. dubna. Uskuteční se od 19 hodin ve velkém sále domažlického městského kulturního střediska. Předpremiéru už viděli v Loučimi.

Autorskou hru Letem světem s Kájou už viděli v Loučimi, premiéra bude v Domažlicích. | Foto: Ochotný divadelnický spolek Karel

Hra s texty Emila Hofmana, které zhudebnil Patrik Zuber, spatřila svět již v roce 2006, takže by se dalo říct, že má obnovenou premiéru. Ale od prvního uvedení uběhlo tolik času a tolik věcí se změnilo, že asi rozhodnou až diváci pamětníci, zda nejde opravdu spíš o novou hru. O čem je, shrnují ochotní divadelníci z Domažlic takto: „Dozvíte se, jak Kája Mařík do světa odešel, v něm dlouhá léta pobýval, běh tohoto světa poznával a měnil, a kterak nakonec unaven cizími kraji do vlasti se navrátil a o penzi zaslouženou požádání učiniti ráčil.“

Hrají, tančí a zpívají Zbyněk Altmann, Miloslav Antoš, Stanislav Antoš, Gabriela Černá, Lucie Černá, Klára Halíková, Emil Hofman, Jaroslav Chloupek, Jana Janečková, Kamil Jindřich, Tereza Poórová, Štěpán Šamberger, Igor Šlechta a Jaroslava Šťastná. Vstupenky jsou už v předprodeji.

Toxi tým a domažličtí specialisté odhalili čtyři pěstírny, zabavili i samopal