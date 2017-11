Leták o kvalitě vody znejistil odběratele

Domažlicko – Znejistění lidí, vnucení předražených výrobků na úpravu vody. Opět po několika měsících se na Domažlicku objevují ve schránkách nabídky na kontrolu pitné vody a bezplatné poradenství, jak případně kvalitu vody zlepšit.

LETÁKY VE SCHRÁNKÁCH nabízí kontrolu kvality vody.Foto: Deník / Jelínek Jan

„Na letáku bylo napsáno, že v naší obci proběhne kontrola pitné vody zaměřená na trvalé řešení zhoršené kvality vody,“ říká Jarmila Svobodová z malé obce u Domažlic.

„Myslím, že jsme vždy měli dobrou vodu, tak mě to zarazilo,“ dodala Svobodová.

„V poslední době skutečně přichází do laboratoře CHVaK stále více dotazů, zda jsme to my, kdo vhazuje do domovních schránek letáky a nabízí ´výhodný´ rozbor pitné vody a návrh řešení na její úpravu. My však neprovádíme rozbory vod formou podomního prodeje,“ uvedl vedoucí laboratoře CHVaKu Jaroslav Jiřinec.

„Tento způsob používají ti, kteří se vydávají za odborníky a ochránce zdraví občanů za účelem snadného zisku. Rozbory, které provádějí přímo na místě, nesplňují zákonné požadavky. Věrohodnost jejich rozborů není ničím doložená. Na základě pochybných výsledků pak doporučují nákupy drahých zařízení na úpravu pitné vody, které nejsou velmi často vůbec třeba, jak jsme se již několikrát přesvědčili. Podle našeho názoru jde o nekalé obchodní praktiky na hranici zákona. Nedoporučujeme proto občanům, aby je využívali,“ říká Jiřinec.

„Odeslali jsme informativní dopis starostům obcí na Domažlicku s tím, že nedoporučujeme podobné nabídky využívat,“ zmínila ředitelka vodárenské společnosti CHVaK Eva Gožďálová.

„Pokud mají lidé zájem o provedení opravdu správného rozboru pitné či odpadní vody, mohou se s důvěrou kdykoliv obrátit na naší laboratoř, která je posouzená Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM v Praze,“ dodal Jiřinec.

Orientační rozbor vody vyjde na 724 korun.