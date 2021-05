Vysazovaní tetřevi pocházejí z německých záchranných chovů. Když je lesáci přivezou na Domažlicko, umístí je nejdříve do voliér, aby se aklimatizovali. Do volné přírody se dostanou zhruba po měsíci. „Vypouštíme je jedna ku jedné nebo jedna ku třem ve prospěch samic nad samci,“ nastínil hajný Domažlických městských lesů Václav Fišr, jenž se problematikou dlouhodobě zabývá a má akci na starosti.

S vysazováním začal on a jeho kolegové už v roce 2000. Podle odborníků přežije z populace tetřeva hlušce ve volné přírodě pouze 10 až 20 procent. „Největší podíl na jeho úhynu mají predátoři, a to především lišky, případně kuny,“ řekl Fišr. Podle něj by lidé neměli ptáky záměrně vyhledávat, ale dopřát jim klid, a to hlavně v době páření a péče o mláďata. „Bohužel se stává, že je někdo vyruší. Obecně je velkým problémem, že lidé v tomto období, kdy se rodí mláďata, nechávají volně pobíhat v lese své psy,“ upozornil.