U příležitosti 500 let od Leonardova úmrtí si studenti připomínali jeho život i tvorbu. Díky tomu vznikl na gymnáziu originální projektový den. Opět se do něj zapojila celá řada pedagogů napříč předměty od dějepisu přes biologii, fyziku, výtvarnou či hudební výchovu.

„Ve třídách prvního ročníku si učitelé zmíněných předmětů na jeden vyučovací den připravili látku o tomto všeumělci. Pracovalo se s pomocí prezentací, fotografií, videozáznamů, modelů, hudebních a výtvarných ukázat a pro žáky se připravili výstupní testy,“ popsala pedagožka dějepisu Marie Johánková.

Než nadešel projektový den D, studenti si během výtvarných hodin vyrobili speciální plakety, aby tak ukázali, že se do projektu zapojují. „Připravili i dva panely s výstavou o myšlenkách a díle Leonarda da Vinci. Touto cestou se tak sami podíleli na organizaci projektu,“ pokračovala Johánková.

Jakmile se projektový den spustil, rozeběhla se i tématicky laděná výuka v jednotlivých předmětech. Některé z nich navíc oživila přítomnost odborníka. A to konkrétně v hodině dějepisu, která byla vedena tandemově. Kromě učitelky historie se na projektu podílel i externí odborník, ředitel domažlického Muzea Chodska Josefe Nejdl, který zároveň průvodcuje po Itálii.

Projektový den zaměřující se na významnou osobnost Leonarda da Vinciho trvala zhruba pět hodin a velkým plusem i přínosem bylo samotné zapojení žáků. Dokonce zkusili i manuální práce při vytváření modelů mostů či strojů dle da Vinciho náčrtků.

„Aktivně se podíleli jak na přípravě, tak i v průběhu projektu. Studenti se seznámili nejenom s osobou da Vinciho jako takovou, ale uvědomili si, že jeho kodexy, vynálezy a další přesáhly dobu renesance do daleké budoucnosti. Navíc to přineslo i pestrost výuky o dobách 15. a 16. století a důkaz, že se znalosti jednotlivých předmětů úzce propojují,“ shrnula projekt na závěr Marie Johánková s tím, že to posílilo a plnilo mezipředmětové vztahy.