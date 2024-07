Nebrání se vystoupit v zaplněných koncertních halách, ale jeho srdci jsou milejší menší kluby, komunitní místa, tedy prostředí, kde nachází bližší kontakt s publikem. I proto legendární britský muzikant Justin Lavash s chutí přijal pozvání do Lomečku u Starého Klíčova, kde v sobotu 6. července zahraje na letním koncertě. "Má být příjemné počasí, ne úmorné vedro jako minulou sobotu, tak se na koncert už moc těším," říká Justin Lavash, který je považován především za špičkového bluesmana. Ale jeho projev nelze jednoznačně zaškatulkovat, sám sebe definuje jako folkového muzikanta ovlivněného jazzem a blues. Základem Lavashova dokonalého stylu je klasická vybrnkávací technika, ale překvapí i prvky psychedelie, funky… V repertoáru ovšem má i lyrické nebo dramatické balady.

Justin Lavash nehraje v Lomečku poprvé, už před časem v místě vystoupil s jednou z ikon českého undergroundu, kapelou DG 307. Lavash, který v současnosti pracuje na svém šestém oficiálním albu, přiveze v sobotu do Lomečku směs starších i nových písniček. Možná, že diváci ochutnají i něco z jeho chystané desky. Lavashovým hostem bude respektovaný bubeník a perkusista Pavel Plánka.

Justin Lavash, rodák z Liverpoolu, žije v Česku střídavě od devadesátých let. "Pro nás byl důležitým mezníkem rok 1989, pád berlínské zdi, konec studené války. Začali jsme objevovat bývalé totalitní země. Nějaký čas jsem prožil v Polsku, na doporučení kamaráda jsem pak poznal i Československo. Už to tady znám třicet let, mám tu i spoustu kamarádů," podotýká Justin Lavash, který naplno v Česku zakotvil v roce 2004. Před časem získal i české občanství. Muzikant kromě jiných často spolupracuje i s všestranně nadanou hudebnicí Lenkou Dusilovou, podílel se i na některých jejích albech. "S Lenkou jsme stále v kontaktu, akorát poté, co jsem se odstěhoval z Prahy, nemáme na sebe tolik času," připomíná Lavash. Ten svůj muzikantský záběr spojuje například i s Monikou Načevou nebo Beátou Hlavenkovou.

Sobotní koncert v Lomečku začne v půl deváté večer.