Chtějí si splnit svůj sen a pomoci jim k tomu může každý. Jde o taneční skupinu Legacy Dance Community z Domažlic, která se rozhodla zabojovat na největší soutěži pro tanečníky World Of Dance. Jde však o finančně náročnější akci a tak založili sbírku na Startovači.

Legacy Dance Community z Domažlic. | Foto: se svolením skupiny

Taneční skupina Legacy Dance Community má přes 100 tanečníků ve věku od 4 do 99 let, 95% teamu se skládá z tanečníků ve věku 4 - 25 let. „Každý z nás ve skrytu duše věří, že jeho sny se stanou skutečností. My jsme náš sen začali žít před několika dny. Po mnoha letech tréninků a pracování na sobě po stránce taneční i osobnostní se nám povedlo kdysi nemožné a nyní prosíme o pomoc. Naše taneční umění dostalo zelenou, prošli jsme kvalifikací a můžeme jet reprezentovat náš team na taneční soutěž World Of Dance do Berlína. Soutěžní sezóna je finančně nákladná a výdaje spojené se splněním našeho snu, zúčastnit se mezinárodního závodu a s hrdostí reprezentovat, jsou dle očekávání vyšší než závod konající se v ČR,“ uvedla vedoucí Legacy Dance Community Eva Denková.

Trvalo to několik měsíců, MKS Domažlice má již nového ředitele, plány má jasné

World Of Dance je skupinou vnímána jako nejvyšší soutěž pro tanečníky. Tzv. regionální kola se konají po celém světě. Nejlepší tři teamy z každé kategorie (a z každého regionu) se zúčastní mistrovství světa v Los Angeles. Domažlická skupina se kvalifikovala na regionální kolo do Berlína, kde bylo v jejich kategorii Team Division - All Ages hlášeno dalších 44 teamů, například z Polska, Ukrajiny, Německa, Holandska, Belgie, Itálie, Francie a další. Tím ale jejich cesta nekončí, chtějí se kvalifikovat i na další - na Slovensko, do Budapeště či další.

Kvůli finanční náročnosti založili na Startovači sbírku s cílovou částkou 50 000 Kč. Podpořit je může každý a dokonce je tam i možnost volby odměny.

Za jakoukoliv pomoc děkují s pokorou a vděčností tanečnice Ewiku, Veru, Lenča, Ali, Eli, Maruška, Vali, Niki, Moni.