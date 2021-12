Lanová dráha je jedna z nejstarších, je dvouúseková, první úsek vede ze Špičáku na Hofmanky, druhý z Hofmanek na Pancíř. Jde o zhruba tříkilometrovou vyhlídkovou jízdu. Má 135 sedaček plus tři nákladní. Přepravní kapacita je 327 osob za hodinu. Lanovka je jednosedačková. Myslím, že v republice je posledních pět takových lanovek a postupně ubývají, například v zoo Praha je úplně stejný typ. My jsme ale unikátní tím, že zde máme všechno originální. Ostatní už tu a tam mají něco jiného.

Jak je náročná údržba takové již historické lanovky?

Už má kousek do muzea a tak se na ni špatně shánějí díly, takže je údržba docela náročná. A to také tím, že není pozinkovaná, jako bývají už moderní lanovky. Je natřená barvou, což znamená, že se vše musí znova a znova čistit, natírat a mazat. Dílčí údržbu děláme v podstatě denně, větší pak měsíční a největší je pololetní, které provádíme vždy na jaře a na podzim.

Je lanovka hodně využívaná?

Mohlo by to být více. Ale poslední léta je letní sezona dobrá, je tady hodně lidí. Jinak to není nic extra, že by tady stály fronty jako dřív za totality, kdy zde byly fronty až k nádraží. Teď je v republice tolik lanovek, že už to není pro lidi tak lákavé. I když Pancíř je hojně vyhledávaný, a to i díky otevřeným dveřím, rozhledně a dalším lákadlům.

Jede lanovka bez přestávky celých těch padesát let?

Pauzu měla krátce po zprovoznění, protože se musela trochu předělat, jak všechny tyto typy lanovek, takže byla rok dva odstávka. Jinak jede pořád.

Jak dlouho jste zde vy? Co už jste zde zažil?

Já jsem tady jedenáctý rok. Ze smutných věcí jsou pády stromů na lano, což pak opravujeme někdy i celý měsíc. Sundáváme stromy a opravujeme lanovku. V době, kdy se lanovka stavěla, tak byly kolem malé stromky, ale nyní už jde o vysoké stromy, ne všechny jsou zdravé a tak se pak stane, že některý padne. Naštěstí to bývá většinou, když jsme mimo provoz. Když se silný vítr, tak nejezdíme, ani když je slabší a jsou stromy nabalené sněhem. Nechceme riskovat.

A něco z veselejšího ranku?

Je úsměvné, že někteří turisté jezdí na lanovce i se psy, ale mnohdy se také stane, že pes běží celou dobu pod nimi pod lanovkou, což je docela obdivuhodné.

Bojí se lidé jezdit?

Ano, to už je na člověku hned poznat, když si sedá. Bývají to i chlapi, drží se tyče, nahoře pak ani nejsou někteří schopní vystoupit. Ženy se bojí o děcka. I když děti se většinou nebojí, protože vlezou na kdejaký řetízák nebo atrakci. Někteří se bojí, že když je lanovka stará, že s nimi spadne.

Má lanovka váhovou kapacitu? Co děláte, když přijde někdo prostorově výraznější?

Vmáčkneme je tam, ale je pak těžké je nahoře dostat ven. Musí se někdy i zastavit lanovka. Občas se nám to tak stává, vždy to ale bereme s humorem. Váhový limit sedačky je cca 130 kg.

Ještě byste ohledně lanovky něco dodal?

Lidé by si měli uvědomit, což většina dělá, že jde o historický kousek, v době, kdy se lanovka budovala, jezdili zde ještě parní lokomotivy, což si ještě pamatuji. Lidé by tak neměli čekat, když na ni přijdou, že budou mít pohodlí jako v pendolinu. Musí to brát jako zážitek. Zimní sezonu nemáme u nás zaměřenou na lyžaře, ale poslední dobou na rodiny s dětmi se sáňkami a bobami, u nás na tohle sázíme a vítáme je. U nás to není pro lyžaře profíky, spíše pro začátečníky.