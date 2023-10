Smutné pokračování má příběh labutí rodinky. Otec se v květnu postavil vlaku na Domažlicku, jeho partnerku, která přežila, nyní srazilo auto na dálničním mostě přes řeku Klabavu.

Labutí rodinka. | Foto: se svolením Karla Makoně

„V pondělí 25. září krátce po poledni mi telefonoval kolega Kamil Forst, kterému hlásila řidička jedoucí z Plzně do Prahy nečekaný nález uhynulé labutě na dálničním mostu přes řeku Klabavu nedaleko Rokycan. Podle záznamu z kamer dálniční správy přistála zcela nečekaně labuť na silničním mostě, přičemž během několika málo vteřin ji v hustém provozu srazilo bílé SUV. Jak mi potvrdili lidé od Správy a údržby dálnic ze Svojkovic, labuť po střetu s autem ještě chvilku žila a snažila se posunout. Bohužel však během několika dalších vteřin ji rozsáhlé vnitřní poranění ‚doběhlo‘ a zůstala ležet u středového pruhu. Než jsem na místo dorazil, byla již labuť z rychlostního pruhu odstraněna a umístěna v kafilerním boxu na správě silnic a dálnic," uvedl Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů Plzeň.

Sundal z ní ornitologický kroužek a tak trochu se strachem a napětím se doma podíval do centrální evidence Kroužkovací stanice Národního muzea Praha. Poté se jeho předtucha bohužel potvrdila. Labuť zabitá na dálničním mostě přes řeku Klabavu u Rokycan je podle ornitologického kroužku vdova po samci, který se 20. 5. 2023 postavil jedoucímu vlaku na kolejích u Trhanova na Domažlicku. Samici, tenkrát se šesti labuťátky, následně po úhynu samce na stanici opečovávali.

Labuťák hrdě bránil na Domažlicku rodinku před vlakem, odnesl tak srážku nejvíce

„Nejsou to ani dva týdny, co jsme samici se čtyřmi velkými mláďaty odečetli a okroužkovali na Klabavě a měli radost, že alespoň část této rodiny přežila a funguje. Když vtom mi volal Kamil. Podle všeho to vypadá, že samice učila svá mláďata létat a udělala nad Klabavskou přehradou kolečko tak nešťastně, že se dostala do rychlostního dálničního pruhu na Prahu. Každopádně i ona se musela postavit rychle jedoucím autům a úplně stejně jako její samec následkům poranění podlehla," okomentoval Makoň.

Nyní už jsou jejich mláďata však velká, a když to dobře dopadne, tak alespoň ona by mohla na Klabavské přehradě v klidu dorůst a naučit se létat.