Motoristé ani chodci se teď nedostanou do úseku od křižovatky ze silnice první třídy právě až k mostu.

Starou a dosluhující stavbu, jejíž technický stav nevyhovoval, už dělníci odstranili. Na její místo největší kolový jeřáb v České republice usadil novou. Složité manévry trvaly téměř celé minulé pondělí a ujít si je nenechaly desítky přihlížejících. Nový most bude oproti předchozímu zhruba o metr širší. Díky tomu už si nebudou muset řidiči dávat přednost a doprava zde bude plynulá.

Než se ale po moderní stavbě projedou, ještě si počkají. Projekt za 35 milionů korun bude dokončen až v závěru roku.

Stanovené jsou dvě objízdné trasy. Vozidla do 7,5 tuny musejí jet do Meclova na Srby a zpět do Horšovského Týna. Těžší vozy absolvují zhruba sedmdesátikilometrovou cestu ze Stodu na Heřmanovu Huť, Kladruby, Bor, kde odbočí na Vidice a Mířkov. Stále se stává, že kamiony či nákladní vozy objížďky ignorují a jezdí přes centrum města.