Osm let ve vězení. Tak vysoký trest hrozí zloději, bude-li odhalena jeho totožnost, jelikož se krádeže dopustil v době ohrožení státu.

Při krádeži se obohatil o okružní pilu, brusné kotouče a autokameru. To vše sebral z auta, do kterého vnikl. „K činu došlo během dne. Zloděj se dostal do uzamčeného vozu Škoda Octavia a odcizením zmíněných věcí způsobil škodu za5700 korun,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Brožová. Policisté zahájili úkony trestního řízení a pátrají po pachateli. Trestné činy – krádeže, podvody a šíření poplašných zpráv – které jsou spáchané v období nouzového stavu, s sebou nesou i použití vyšších trestních sazeb.