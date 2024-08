V pátek startují Chodské slavnosti, nejočekávanější událost roku v Domažlicích. Širší centrum města se zaplní stánky, pódii a stovkami účinkujících i návštěvníků. Výrazně omezen ale bude prostor pro automobilový provoz. Domažlický odbor správy majetku v této souvislosti upozorňuje na nejvýznamnější dopravní omezení.

Mluvčí města Josef Babor informoval, že už od čtvrtka 8. srpna je uzavřena dolní městská brána na spodní části náměstí Míru. Kvůli organizačnímu zajištění slavností pak nebudou moci řidiči od pátku 9. srpna až do nedělní půlnoci vjet na náměstí Míru, do ulice Msgre. B. Staška, na Chodské náměstí, do Chodské - od kruhového objezdu na náměstí, do Husovy třídy, a to od křižovatky ulic Břetislavova - Husova třída k dolní městské bráně, do ulice Boženy Němcové - od křižovatky s ulicí Školní, do Fastrovy - od křižovatky se Spálenou ulicí, do Kostelní - od křižovatky se Spálenou, do Branské - od křižovatky s Vodní ulicí.

Od pátečních jedenácti hodin do nedělní půlnoci nelze vjet do Benešovy ulice, a to od křižovatky s Thomayerovou ulicí směrem ke křižovatce ulic Komenského a U Nemocnice.