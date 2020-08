V Plzeňském kraji se v každém okrese měl k 75. výročí uskutečnit galakoncert. Ze sedmi koncertů ale zbyla tři vystoupení. Jedno z těch, která zůstala, se odehraje 31. srpna v Klenčí pod Čerchovem.

Do nejmenší obce, kde se koncerty měly konat, se povedlo získat největší sestavu interpretů, jimž vévodí jméno Václava Noida Bárty.

„Koncert měl původně proběhnout v květnu pod hlavičkou Plzeňského kraje, který měl akci finančně podpořit. Nakonec k tomu nedošlo. Byli jsme na okrese osloveni již v zimě na začátku roku jako jediní s tím, že to bude jediný koncert na Domažlicku,“ řekl starosta Klenčí pod Čerchovem Jan Bozděch s tím, že se rozhodli koncert uspořádat i navzdory vzniklým komplikacím a limitům pro obec, když kraj akci nakonec finančně nepodpořil.

Korona zapříčinila svoje. Ze sedmi koncertů zbyly v celém kraji tři akce, jejichž vrcholem je Cimbálová muzika Milana Broučka.

Ten vystoupí pak v říjnu společně s Václavem Noidem Bártou pro Český rozhlas v Klatovech a v prosinci s Pěveckým sborem Andílci v Plzni. V Klenčí se ale povedlo dát dohromady všechny proměnné – cimbálovou muziku, Pěvecký sbor Andílci, Václava Noida Bártu, část filharmonie, zpěvačku Michell Katrak a písničkáře Pavla Helana.

„Rozhodli jsme se prostě využít příležitost. Další taková se jen tak znovu nevyskytne, minimálně ne dalších pět let do dalšího jubilejního výročí osvobození. Byla by škoda něco takového rušit. Povedlo se totiž i dát dohromady takové uskupení, které by se v budoucnu již nemuselo sejít,“ pokračoval starosta Bozděch, že se do zachování akce pustili i z důvodu absence regulérních květnových oslav svobody.

Koncert je naplánovaný v klenečském kostele svatého Martina od 19:30 a šel opravdu na dračku. Městys tak přidal druhý čas vystoupení na týž den od 16:30. Vystoupení jako takové se pak tematicky bude zaměřovat na jednotlivé země, které se zúčastnily druhé světové války, ať už jde o Německo, Španělsko, Itálii, Francii, Československo či USA.

Ovšem ve vzduchu jako Damoklův meč stále visí korona a hrozba zpřísnění hygienických a bezpečnostních podmínek. Vše se může změnit ze dne na den. Ale i s touto variantou v Klenčí raději počítají.

„Kdyby se stalo, že by koncert nemohl být uvnitř, jelikož nad sto návštěvníků musí být roušky, zvažujeme alternativu, a to otevřenou variantu na Staré poště. Kapacitně je na tom Stará pošta lépe, ovšem větší atmosféra a náboj je uvnitř kostela,“ řekl Jan Bozděch závěrem.

O květnové oslavy nechtěli v Klenčí srdcaře zkrátka ochudit. Ti, kteří si pravidelně chodí poslechnout květnový proslov a uctít památku padlých, nehodlali odbít pouze videopřenosem či snímky na sociálních sítích. Vynahradit si to mohou na koncertě a 28. října.