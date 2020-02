Sněženky jako první poslové jara, které vykvetly v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Je to ale špatně. K životu se probouzí i narcisy a některé keře nasazují pupeny. Zahrádkáři mají do budoucna obavy.

Sněženky v Klenčí pod Čerchovem. | Foto: Jiří Anderle

„Není normální, aby 3. února kvetly sněženky, probouzí se ale i narcisky. Normální by bylo, kdyby vše bylo pod sněhem. Rybízy, angrešty už nasazují pupeny. Jestli zamrzne v březnu nebo podstatné déle, bude veškerá úroda pryč. Pravděpodobně by se to dotklo jak stromů, jak i keřů,“ popsal domažlický zahrádkář Josef Fidrant.