/FOTOGALERIE/ Z Brodu nad Tichou do Senegalu a zpět na západ Čech do Polžic na Domažlicku. Čáp Kryštof je prvním černobílým opeřencem takto putujícím do zimoviště s vysílačkou na zádech, kterou mu připevnili plzeňští ornitologové.

Z návratu Kryštofa domů. | Foto: Foto:DESOP

Předminulou neděli vyrazil posel jara z Maroka, překonal Gibraltar a přeletěl z Afriky do Evropy. V následujících dnech se hlásil ze Španělska a Francie až dorazil do sousedního Německa. Čáp bílý, kroužkovaný jako mládě v Brodě nad Tichou, je podle ornitologů zkušený čtyřletý pták. V Maroku čekal na příhodný vítr. „Domů do Čech se pak pohodlně vracel unášen větrem přes Španělsko, Francii a Německo,“ sdělil ještě před návratem čápa plzeňský ornitolog a ochránce zvířat Karel Makoň s tím, že Kryštof je prostě mazák, a pokud naskočil na správný vzdušný proud, tak ho tady máme coby dup.