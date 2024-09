Pobodání dvou dětí ve škole v Domažlicích, které má na svědomí jejich bývalá spolužačka, prověřuje policie jako pokus o vraždu. Útočnice, dle informací Deníku žákyně sedmé třídy, je nyní hospitalizována v nemocnici s režimovým opatřením. Ve středu odpoledne to potvrdila policejní mluvčí Dagmar Brožová.

K incidentu došlo v úterý ráno ve škole v Komenského ulici. Dívka tam podle informací Deníku zaútočila nožem na chlapce a dívku, jeho zranila na břiše, ji na zádech. Oba jsou naštěstí mimo ohrožení života. Odzbrojit ji měla pedagožka ve spolupráci s ředitelem školy Ivanem Rybárem, jenž ji poté předal policii, která dorazila během několika minut.

„Po provedení prvotních procesních úkonů byla podezřelá dívka za účasti právního zástupce a pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí převezena na policejní služebnu, kde proběhl její výslech a další nezbytné úkony,“ popsala Brožová s tím, že po vyhodnocení provedených procesních úkonů a důkazní situace byla stanovena právní kvalifikace. Vrchní komisařka odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání činu jinak trestného vražda spáchaného ve stádiu pokusu. Kdyby byla pachatelka dospělá, hrozil by jí vzhledem k právní kvalifikaci dokonce až výjimečný trest. Pro děti do 15 let, které nejsou trestně odpovědné, je ale nejtvrdším možným trestem tzv. ochranná výchova. V Plzeňském kraji je ukládána výjimečně, v minulosti ji dostali například dva bratři z Klatovska. Jeden málem ubil muže k smrti, druhý znásilnil dítě.

„Podezřelá byla za účasti pracovnice OSPOD převezena do nemocničního zařízení s režimovým opatřením, ve kterém je po provedeném lékařském vyšetření v současné době hospitalizována,“ řekla Brožová. Doplnila, že ve věci i nadále probíhá trestní řízení a s ním související procesní úkony, kterým se kriminalisté budou věnovat i v následujících dnech. Kromě jiného budou například některé zajištěné věci důležité pro trestní řízení podrobeny odbornému zkoumání. Předmětem prověřování zůstává i nadále motiv tohoto činu.

„S ohledem na věk podezřelé i poškozených, kterými jsou žáci druhého stupně základní školy – tedy osoby mladší 15 let, nebudeme k případu sdělovat žádné bližší informace,“ upozornila policistka. Opět zopakovala, že informace o národnosti útočnice nejsou pravdivé, není to cizí státní příslušnice.