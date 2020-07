Řeč je o takzvaném TFA z anglického Toughest Firefighter Alive, což znamená, že přežije je nejtvrdší hasič. První soutěž tohoto druhu se na okrese uskutečnila 18. července v obci Díly.

Soutěžilo se hned ve třech kategoriích, a to do 35 let, nad 35 let a poslední byla kategorie PROFI, v níž si zazávodili i členové krajského výběru z řad profesionálních hasičů. Těch na startovní čáru nastoupilo hned šest, včetně domácího Pavla Kouříka z Dílů. Pro něj to byl první letošní závod tohoto typu.

„Český pohár byl zrušen, evropské a světové závody jsou přesunuty až na jaro 2021. Závodní půst byl tak dlouhý a touha závodit o to větší,“ komentoval sobotní závod Pavel Kouřík, který do letošních tréninků zařadil i spoustu novinek, které až dosud neměl šanci vyzkoušet v praxi.

Celkem se o trať a vítězné stupínky pokusilo 19 borců. Museli se poprat s roztažením a motáním hadic, kaiser boxem, vlečením figuríny, zdoláním dvoumetrové bariéry, lešením a přenosem závaží. To vše museli zdolat v jednom kuse a předepsané výstroji.

První příčku za profíky tak sebejistě obhájil Pavel Kouřík. Mimo profi kategorii si pro zlatou medaili došel Petr Ježo, rovněž z dílského sboru. Dále uspěl Jakub Kulhánek z Tlumačova a Karel Zapletal ze sboru hasičů Nečtiny.

Kromě medailí se rozdávala i finanční výhra třem nejrychlejším hasičům. Odměnu získal Pavel Kouřík, Petr Ježo a Jakub Kulhánek. Poslední dva jmenovaní navíc dokázali to, že i hasiči z dobrovolných sborů se mohou rovnat profíkům.