Úderem 14. hodiny se otevřely v celé zemi volební místnosti. Lidé svými hlasy rozhodnou o tom, kdo na příští čtyři roky usedne v zastupitelstvech krajů. Voliči na Domažlicku a v části Klatovska budou kromě nového vedení Plzeňského kraje vybírat i z devíti kandidátů, kteří se ucházejí o senátorská křesla. Volební účast je zatím podle krajského volebního koordinátora Jana Nového zatím zřejmě nižší, než byla při minulých krajských volbách. „K 19. hodině je to odhadem 15 až 20 procent. Jde ale o hrubý odhad,“ upozornil Nový. Volby v Plzeňském kraji podle něj zatím běží naprosto bez problémů. To potvrdili Deníku i policisté a zdravotničtí záchranáři. „V souvislosti s volbami jsme neměli v kraji ani jeden výjezd,“ uvedla po 19. hodině policejní mluvčí Dagmar Brožová a totéž Deníku řekl i mluvčí zdravotnických záchranářů Lukáš Uherek.

close info Zdroj: Deník zoom_in Krajské volby 2024Volební místnosti jsou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. V Domažlicích a Havlovicích se v pátek otevřelo dvanáct volebních místností. První desítky voličů vhodily své hlasovací lístky svým vybraným kandidátům, ať už do krajského zastupitelstva nebo do Senátu.

Ve volební komisi na městském úřadě ve Kdyni vládla skvělá nálada. Bavila se ve volných chvílích různými kvízovými otázkami či slovíčky z bulačiny, čili chodského nářečí. Voliči hodinu po otevření místnosti chodili spíše sporadicky.

Do letošních krajských voleb se v Plzeňském kraji zaregistrovalo 13 politických stran a hnutí. A nově budou bojovat o 55 křesel v krajském zastupitelstvu, jejich počet se díky nárůstu počtu obyvatel v kraji zvedl o deset. Rozšíří se také krajská rada ze stávajících devíti členů na 11. Krajské volby začínají dnes ve 14 hodin a volební místnosti se zavřou v sobotu 21. září ve 14 hodin. Ve dvou volebních obvodech se navíc budou volit i noví senátoři.

O křesla v krajském zastupitelstvu bude bojovat pět koalic a osm politických stran a hnutí. Z politických stran a hnutí půjdou do voleb ANO, Piráti, Demokratická strana zelených – Za práva zvířat, Koruna Česká, Přísaha, Sociální demokracie a Starostové a nezávislí (STAN), jediného kandidáta má strana s názvem Lepší život pro lidi min. mzda 70.000 Kč, min. důchod 50.000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce a dále.

Krajské volby 2024 v Plzeňském kraji Všechny zprávy a zajímavosti o volbách do zastupitelstva v Plzeňském kraji. Kdo kandiduje, jaká jsou hlavní témata předvolebního boje. O co se hraje ve volbách, které se konají 20. a 21. září 2024. A co si myslí kandidáti na hejtmana. To nejatraktivnější z pera krajských i lokálních reportérů Deníku.cz na jednom místě.

Kandidátní listiny podaly koalice Čistý a bezpečný kraj ve složení Dělnická strana sociální spravedlnosti, Bezpečné ulice, Aliance národních sil a Národní demokracie, dále tradiční strany ODS a TOP 09 – Společně do kraje. Koalici Pro náš kraj tvoří Pro Plzeň a KDU-ČSL s podporou Svobodných, agrárníků, starostů a sportovců. O úspěch v krajských volbách budou dále bojovat společně SPD a Trikolora a také koalice STAČILO! ve složení Komunistická strana Čech a Moravy, Spojení demokraté - Sdružení nezávislých a Česká strana národně sociální.

Před čtyřmi lety vyhrálo při volební účasti lehce nad 38 procent ANO, s 22,50 procenty hlasů získalo 12 mandátů z 45. I tak ale nejprve skončilo v opozici, kraj řídila koalice vedená hejtmankou Ilonou Mauritzovou z ODS, složená z ODS a TOP 09 a dále zástupců STAN a Pirátů. V únoru 2022 ale došlo k odvolání krajské rady včetně hejtmanky. Novou koalici sestavili zástupci Pirátů, STAN a ANO. Hejtmanem se stal Rudolf Špoták (Piráti).

close info Zdroj: Deník zoom_in Senátní volby 2024Senátní volby se po šesti letech konají v obvodech Rokycany a Domažlice, na křeslo kandiduje celkem čtrnáct mužů.

V obvodu Rokycany, který zahrnuje Rokycansko, Plzeň – sever, některé obce v okrese Plzeň – město a na Berounsku, je pět kandidátů, což je o tři méně než minule. Pod volebním číslem jedna jde do boje dosavadní senátor Pavel Karpíšek (Koalice – s podporou ODS, TOP 09, uskupení Občané patrioti a Koruny české). S číslem dva se bude ucházet o hlasy náměstek hejtmana Petr Vanka (ANO 2011), s číslem tři rokycanský starosta Tomáš Rada (uskupení Pro náš kraj, v němž se spojila KDU-ČSL, Pro Plzeň, Agrární demokratická strana a Svobodní). Pod číslem čtyři vystupuje ekonom Jaromír Pěnkava (SPD a Trikolora) a číslo pět patří starostovi Břas Miroslavu Krocovi (STAN).

V obvodu Domažlice, který zahrnuje i část okresu Klatovy, se do voleb přihlásilo devět kandidátů, o jednoho víc než v předchozích senátních volbách.

Opět kandiduje stávající senátor Vladislav Vilímec z ODS. Dalším uchazečem je bývalý senátor a krajský zastupitel Jan Látka, který kandiduje za ANO 2011. Za Piráty bude usilovat o senátorské křeslo sušický zastupitel Jan Janda, za KSČM právník Ivan Maštálka a za SPD a Trikoloru klatovský zastupitel Ján Ridzoň. Za STAN kandiduje starosta Bělé nad Radbuzou a krajský radní Libor Picka. Uskupení Pro náš kraj pošle do volebního boje starostu Domažlic Stanislava Antoše a Sociální demokracie jednatele Václava Sladkého. Nezávislým kandidátem je klatovský právník Robert Baxa.

První kolo voleb do třetiny Senátu se uskuteční současně rovněž o tomto víkendu, případné druhé kolo pak o týden později.