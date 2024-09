close info Zdroj: Deník zoom_in Krajské volby 2024V Domažlicích a Havlovicích se v pátek otevřelo dvanáct volebních místností. První desítky voličů vhodily své hlasovací lístky svým vybraným kandidátům, ať už do krajského zastupitelstva nebo do Senátu.

Ve volební komisi na městském úřadě ve Kdyni vládla skvělá nálada. Bavila se ve volných chvílích různými kvízovými otázkami či slovíčky z bulačiny, čili chodského nářečí. Voliči hodinu po otevření místnosti chodili spíše sporadicky.

Do letošních krajských voleb se v Plzeňském kraji zaregistrovalo 13 politických stran a hnutí. A nově budou bojovat o 55 křesel v krajském zastupitelstvu, jejich počet se díky nárůstu počtu obyvatel v kraji zvedl o deset. Rozšíří se také krajská rada ze stávajících devíti členů na 11. Krajské volby začínají dnes ve 14 hodin a volební místnosti se zavřou v sobotu 21. září ve 14 hodin. Ve dvou volebních obvodech se navíc budou volit i noví senátoři.

O křesla v krajském zastupitelstvu bude bojovat pět koalic a osm politických stran a hnutí. Z politických stran a hnutí půjdou do voleb ANO, Piráti, Demokratická strana zelených – Za práva zvířat, Koruna Česká, Přísaha, Sociální demokracie a Starostové a nezávislí (STAN), jediného kandidáta má strana s názvem Lepší život pro lidi min. mzda 70.000 Kč, min. důchod 50.000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce a dále.

Krajské volby 2024 v Plzeňském kraji

Všechny zprávy a zajímavosti o volbách do zastupitelstva v Plzeňském kraji. Kdo kandiduje, jaká jsou hlavní témata předvolebního boje. O co se hraje ve volbách, které se konají 20. a 21. září 2024. A co si myslí kandidáti na hejtmana. To nejatraktivnější z pera krajských i lokálních reportérů Deníku.cz na jednom místě.