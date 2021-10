ANO ovládlo volby v kraji těsně ve všech okresech, neuspělo jen v Plzni. Do sněmovny vyšle z kraje čtyři poslance, jedno místo tak ANO ztratilo. Lídryně a ředitelka Alzheimer home Ivana Mádlová byla s výsledkem spokojena. “Jsem moc ráda, že hnutí ANO dokázalo zvítězit v Plzeňském kraji. Všem voličům bych chtěla opravdu moc poděkovat,“ uvedla.

SPOLU, koalice složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, se podle očekávání mohla opřít o výsledky z krajské metropole, kde volby vyhrála a získala přes 31 procent hlasů. To kvitoval její lídr Martin Baxa, který je zároveň primátorem Plzně. Úspěch slavil na volebním štábu v Praze. “Věřil jsem v to, že vyhrajeme. Myslím si, že se splnilo všechno, co jsem očekával. Jen jsem nečekal, že to bude takhle těsné,” řekl k tomu Marek Ženíšek, dvojka SPOLU. Ten výsledky sledoval společně s krajskými kolegy v Plzni. “Troufám si říci, že misi jsme splnili. Udělali jsme pro to,” doplnila ho Ivana Bartošová z KDU-ČSL a dodala: “Jsem opravdu šťastná, že lidé chtějí změnu a doufám, že se ji teď podaří úspěšně nastartovat.“ Spokojenost ve štábu neskrýval ani Stanislav Šec, čtyřka SPOLU. “Z výsledků mám obrovskou radost. Je to krásné. Nastane změna, která má smysl. Velkou radost mám také z toho, že po mnoha letech odejdou komunisté,” řekl Šec.

Starosta Klatov Rudolf Salvetr si sypal popel na hlavu za to, že se při odhadech výsledků držel při zemi.“Ukazuje se, jak velkým skeptikem jsem byl. Říkal jsem, že fantastickým úspěchem by bylo, kdybychom získali 24 procent a my v republice získáme více než 27. Obrovskou radost mám také z toho, že jsme porazili hnutí jednoho muže Andreje Babiše. Děkuji všem, kteří k volbám přišli,” vzkázal voličům. ODS vyšle do sněmovny dva členy, s Baxou právě Salvetra. TOP 09 obsadí další dva mandáty.

Naopak smutek putoval o kousek dál, v plzeňském štábu PIRSTAN. Do sněmovny se z kraje dostali z koalice jen zástupci STAN, Pirátům se u voličů nedařilo ani v kraji, ani republice. „Pro Piráty je to totální debakl,“ neskrýval rozhořčení Daniel Kůs, krajský lídr Pirátů a dvojka na kandidátce koalice. Nízký zisk si vysvětluje antikampaní ANO proti Pirátům.

Lídr koalice PIRSTAN v Plzeňském kraji Josef Bernard (STAN) je podle svých slov nemile také překvapen tím, že Piráti dostali tak málo hlasů. "Je to zřejmě tím, že proti nim vedl Andrej Babiš tak tvrdou kampaň. Piráti tady v kraji ale odvedli velký kus práce," řekl Bernard. Další muž na kandidátce a náměstek hejtmanky Pavel Čížek (STAN) je překvapen tím, že vládní hnutí ANO získalo tolik hlasů. Oba s povděkem kvitují fakt, že se komunisté poprvé vůbec nedostanou do parlamentu.

Velkým překvapením na kandidátce PIRSTAN je starostka Kozolup Michaela Opltová, která získala vůbec nejvíce preferenčních hlasů a spolu s lídrem Josefem Bernardem se dostala do sněmovny. Opltová, která byla na kandidátce na pátém místě, nedávno porodila chlapečka. Ze sedmého na čtvrtého místo skočil na kadidáce SPOLU ekonom a emeritní děkan ZČU Miloš Nový.

Mezi neúspěšné strany patří ČSSD i KSČM. Ani jedna z tradičních kraj nepřekročila pět procent. „O voliče jsme přišli ve dvou vlnách. Nejprve nám je sebralo ANO, další nyní přešli k Přísaze Roberta Šlachty,“ přemýšlel Jiří Valenta z KSČM.