Zavřené školy, lidé pracující z domova a poloprázdná veřejné doprava. To je realita posledních dní. Dopravci se proto rozhodli hromadnou dopravu omezit a v Plzeňském kraji zavádí tzv. prázdninový režim.

Podle ředitelky Plzeňského organizátora veřejné dopravy (POVED) Zdeňky Kmochové budou kvůli omezení výuky ve školách jezdit autobusy v prázdninovém režimu. „Původně jsme mysleli, že omezení přijde až s podzimními prázdninami. Když ale vláda ohlásila uzavření škol, museli jsme rychle zareagovat a rozhodli jsme, že omezení autobusové dopravy bude platit už od pondělí 19. října,“ sdělila Kmochová. Omezení by mělo skončit s otevřením škol.

INFORMACE NA WEBU

Kmochová také uvedla, že se nyní POVED snaží cestující co nejvíce informovat. „O které spoje se konkrétně jedná, se cestující dozvědí na našich webových stránkách, na facebooku, na stránkách idos.cz a na informačních tabulích. Jízdní řády na zastávkách jsme nepřelepovali,“ popsala ředitelka.

Hromadnou dopravu od středy 14. října omezilo také město Plzeň, změny se prozatím týkají pouze školních spojů autobusových linek číslo 21, 22, 23, 26, 36, 38 a 51. „Omezení by zatím mělo trvat do 29. října, záleží však také na tom, kdy se školy otevřou,“ okomentoval mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro a doplnil, že v současné době nemají dopravní podniky informaci o tom, že by se měla omezovat i běžná doprava.