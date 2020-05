Kdyňské náměstí má novou ikonu – dva kované květinové oblouky. Při příležitosti tichého projevu úcty k 75. výročí osvobození Kdyně představili třímetrové brány plné květin sami umělečtí kováři.

Pietní akt k 75. výročí osvobození a představení nových oblouků. | Foto: Deník / Petra Kůtová

„Je tam 52 květin a zhruba 200 listů. Je to jemná práce. Nedá se říct, co bylo nejnáročnější, všechno bylo složité. Každý list a květina se kovaly zvlášť a do oblouků se pak zasazovaly,“ sdělil Deníku spoluautor díla Jiří Brož.