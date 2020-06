Koutský pivovar je definitivně v konkurzu. Rozhodl o tom Krajský soud v Plzni 22. května. O deset dní později pak plzeňský soud rozhodl i o likvidaci zbylého piva, které zůstalo v uzamčeném pivovarském areálu.

„Soud souhlasil s tím, aby insolvenční správce vyloučil z majetkové podstaty dlužnice i navařené pivo, které bylo uložené v pivovarském areálu,“ stojí v usnesení samosoudkyně Evy Sofie Vodičkové.

Konkrétně jde o výčet: 41 třicetilitrových sudů osmnáctistupňového piva, 44 třicetilitrových sudů a tři padesátilitrové sudy čtrnáctistupňového piva, u dvanáctistupňového piva je to 80 hektolitrů z 19. prosince 2019, 80 hektolitrů ze 6. října 2019, 80 hektolitrů z 11. září 2019, 80 hektolitrů z 29. září 2019, 40 hektolitrů ze 30. srpna a k tomu 121 třicetilitrových sudů, 88 padesátilitrových sudů a 20 patnáctilitrových sudů. U desetistupňového piva je to 80 hektolitrů a 35 třicetilitrových sudů a 110 padesátilitrových sudů.

Ačkoli se dalo navařené pivo ještě prodat, zájem o něj nebyl, takže zlatavý mok nakonec čekala likvidace. Insolvenčním správcům se totiž nepovedlo najít kupce, jak vyplývá ze zprávy správce Jakuba Backy.

„Pokoušeli jsme se pivo zpeněžit, ale za 4 měsíce od vydání usnesení se prodalo pouze několik litrů piva, a to i přesto, že pivo bylo k prodeji dlouhodobě inzerováno a přímo jsme oslovili i předchozí odběratele,“ uvádí ve zprávě správce s tím, že pivo v sudech KEG mělo minimální trvanlivost do 20. března letošního roku. Na tancích sice datum spotřeby nebyl, nicméně pivo do tanků bylo nalito mezi zářím a prosincem a nešla u něj garantovat kvalit. Prodeji navíc nepomohla ani koronavirová krize, jelikož se prodej piva nabízel v době, kdy hospody a restaurace byly v nouzovém stavu uzavřeny.

Za tu dobu, co se správce snažil pivo prodat, vznikaly i další náklady například za spotřebu elektřiny. „Od ledna do května letošního roku tak vznik odběr energii za 197 927 tisíc. Kdyby pivo bylo dále spravováno insolvenčním správcem, daly by se náklady očekávat vyšší, dále by narůstaly,“ uvedl dále Jakub Backa.

Tradiční podnik s mnohaletou historií a úspěchy v zahraniční skončil v prosinci 2019, kdy spolumajitelka a provozovatelka Gabriela Hodečková areál uzamkla a přestala se o něj starat. Několikrát se ji Deník pokusil kontaktovat na telefonu i sociálních sítích. Naposledy přislíbila k celé situaci vyjádření, které do dnešního dne neposkytla. Na další výzvy a pobídky už dále nereagovala.