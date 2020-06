Nový areál městského koupaliště, který se otevře veřejnosti nejdříve v létě roku 2022, bude využívat vlastní vrt i další technologie. Ty například poslouží k prodloužení koupací sezony.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Počítáme například s ohřevem vody, abychom dosáhli maximální využitelnosti provozu. Otevřeno ke koupání by tak mohlo být od poloviny května a sezona by se dala udržet do poloviny října,“ uvedl architekt projektu koupaliště Ondřej Bláha na veřejné prezentaci. Koupaliště bude navíc využívat vlastní vrt. Ten by měl být v dostatečné vzdálenosti od zahrádkářské kolonie a také v jiné hloubce, než mají tamní obyvatelé vyvrtanou studnu.