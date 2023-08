Koupaliště v Horšovském Týně bylo otevřeno na konci června letošního roku a je v současné době nejmodernější v Plzeňském kraji. Lidé se dočkali koupaliště s velkým bazénem včetně tobogánů a wellness a dětským bazénem. Není tak divu, že láká mnoho návštěvníků. To potvrdil i jednatel společnosti Bytes, která jej provozuje, Pavel Novák. „Koupaliště si vede dobře, rozjezd byl náročný, protože všechno bylo pro nás nové, ale myslím si, že lidé jsou spokojení. Když to vezmu i dle reakcí na sociálních sítích, tak jsou z 90 % pozitivní. Od začátku sezony, tedy konce června, sem přišlo zhruba patnáct tisíc lidí,“ zhodnotil Deníku Novák.

Návštěvníci mají různé připomínky, zjišťují se jejich podněty a názory a tím vším se bude vedení města zabývat po skončení sezony, až dojde na její vyhodnocení.

Lidé jsou z koupaliště nadšení. „Je to super. Jsme rádi, že se máme kam jezdit vykoupat. Je to krásné, děti milují tobogány, takže se tady vyřádí. Takže za mě bomba,“ uvedla jedna z návštěvnic Pavla Zahrádková, která poukázala na čipy, jež ji pro venkovní plovárnu překvapily. „Přiznám se, že venku jsme čipy nikde neviděli, většinou dávají jen pásky. Je to i více zdržování při odchodu, kdy se musí vracet, protože je na ně záloha.“

Je tak menší komplikace, když se u pokladny pak scházejí lidé, kteří přicházejí, a ti, kteří odcházejí, a tak se mohou tvořit fronty, pokud je větší návštěvnost. Především od maminek je poukazováno na vytvoření stinných míst s ohledem na malé děti.

Dle vysoké návštěvnosti je ale patrné, že je většina lidí spokojena a rádi se vrací.