Přírodní koupaliště Babylon se nachází cca 5 kilometrů jihozápadně od Domažlic a vyhledávaným bylo už za první republiky. Dvanáctihektarový rybník s písčitým dnem nabízí návštěvníkům travnatou pláž, k dispozici jsou kabinky, toalety, parkoviště, herní prvky pro děti, skluzavka i skokanské můstky a občerstvení. Areál je v provozu sezónně přibližně od začátku června do poloviny září. Vstupné ani parkovné se na koupališti neplatí.

„Půllitr nápoje Birell pomelo grep vás bude stát 45 korun, třetinka je za 30 korun,“ sdělila brigádnice ze stánku s občerstvením, Karolína.

Jana z Domažlic jezdí na babylonské koupaliště celý život. Chybí jí ohraničení prostoru pro děti na vodní ploše, které dříve na Babyloně bylo a děti věděly, kde vystačí. „Mrzí mě, že v Domažlicích není dodnes vybudovaný venkovní bazén,“ řekla.

Koupaliště Hájovna Kdyně nabízí vstupné pro dospělé za 30 korun, děti od 6 let za 15 korun. „Vstupné je stejné jako vloni, nic se nezměnilo, jen jídlo je o 5 až 10 korun dražší,“ popsal provozovatel občerstvení Roman Berka.

Pivo mají na Hájovně za 33 korun, třetinka je za 25 korun. Limonáda stojí 30 korun, třetinka 20 korun. Klobásu z udírny pořídíte za 85 korun a hranolky za 45 korun.

V Lomu v Hradci u Stoda se vstupné neplatí. Bývalý zatopený kamenolom se nachází v údolí Touškovského potoka na severozápadním kraji obce Hradec. Čistá voda láká lidi ze širokého okolí, jezdí sem Plzeňáci i lidé z Domažlicka. „Každý závoz je dražší než předchozí. Kofola je dražší asi o 2 koruny než vloni. Pivo i kofola jsou letos za 35 korun,“ sdělila obsluha stánku s občerstvením. Hranolky s kečupem koupíte za 40 korun, za hranolky s tatarkou připlatíte 5 korun. Langoš si dáte za 60 korun. Klobásu s chlebem a hořčicí za 65 korun.

Víceúčelová vodní nádrž Ptenín Hráz u Poděvous drží lidové ceny. Vstup mají dospělí za 20 korun, děti od 3 do 15 let za 10 korun. Půllitr točené kofoly mají za 30 korun a třetinku za 20 korun. V nabídce najdeme i párek v rohlíku za 25 korun nebo toasty za 35 korun. „Od loňského roku se mluví o zvyšování cen energií, které pociťujeme až teď. Jsme rádi, když se u nás lidem líbí, ceny určitě nijak mimořádně ale nezvýšíme. Jezdí sem hodně lidí z Poděvous, Staňkova, Holýšova a tak dále,“ vysvětlila Anna Seidlová, která se stará o občerstvení návštěvníků.

„V Pteníně na Hrázi se nám líbí hlavně čistá voda, rodinné prostředí, jezdíme sem už léta,“ sdělili manželé Jitka a Josef Fořtovi z Chlumčan.

Lomeček Starý Klíčov-Mrákov je zatopený kamenolom, který dnes slouží ke koupání, na své si zde přijdou i potápěči. Voda je nádherně čistá, pláže jsou travnaté i písčité. Unikátním lákadlem je i pozorovací kabina v hloubce osm metrů, odkud je možné sledovat podvodní svět.

V areálu je možnost občerstvení. „S nárůstem cen jsme zdražili přibližně o pět procent, vstupné zůstalo stejné,“ sdělil provozovatel Lomečku Zdeněk Zrůst. Dospělí zaplatí za celodenní vstupné 60 korun, děti do tří let zdarma, starší 30 korun. Pivo 10° i kofola do půllitru jsou za 50 korun, párky si dáte za 65 korun a hranolky za 60 korun.

Na Domažlicku najdeme i mnoho příjemných menších koupališť, bez občerstvení a bez vstupného. Jsou jimi Kanice, Stanětice (Zahořany), Podhájí u Horšovského Týna, Poběžovice a mnoho dalších.