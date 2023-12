Nejbláznivějšími otužilci v republice by se dala nazvat parta kluků Koulevledu z Hostouně na Domažlicku. Každý den točí zajímavé, odvážné, zábavné výzvy. Poradí si s koupáním v ledu, ale i s výstupem na zasněžený Javor jen v lehkém odění.

Výšlap na Javor v podání Koulevledu.

S výzvami začali před dvěma lety, kdy vyzvali prvního člověka, aby se k nim přidal. „Byli jsme ve vodě a napadla nás výzva, protože internet je plný podobných věcí. Zkusili jsme to a vyšlo to. Prvním byl youtuber David Olchava alias Olchič. Letos jsme zkusili Pokáče, který také přišel. Nyní zkoušíme Jakub Štáfka, uvidíme, zatím nedorazil,“ uvedl za Koulevledu Miloslav Pavlis.

Zpěvák Pokáč za nimi přijel po 14 dnech, herce Jakuba Štáfka už vyzývají více než 50 dní.



Nejde ale jen o výzvy, každý den je jiný scénář, jiný děj. „Scénky napadají většinou mě, když mě něco napadne, tak to napíšu do skupinového chatu a tam doladíme detaily. Je hodně těžké na každý den něco vymýšlet,“ poznamenal Pavlis.

Koulevledu natáčeli v ledu, v rybníce, ale také v myčce s otevřenými okny, u silnice u louže, do které najížděla auta, a na mnoha dalších místech. Díky videím už jsou známí široko daleko. „Lidé nám říkají, že jsme blázni. Je to sranda, lidé nás poznávají už skoro všude, když jdeme do obchodu nebo na benzinku. Je to pro nás krásné, že lidi bavíme, že děláme něco, u čeho se zasmějí,“ řekl další z otužilců Antonín Žák.

S otužováním začali dva z party před čtyřmi lety, většina před třemi. A jednou z výzev byl také náročný výstup na zasněžený Javor, kde v daný den byla hlášena vichřice. Šli tam jen v šortkách, rukavicích a kulichu. „Dostali jsme pozvánku od kluků na Sněžku, kam chystají 6. ledna otužilecký výstup jen v kraťasech. Tak jsem se rozhodli s Mílou, že budeme trénovat. Dali jsme si pětikilometrovou procházku po Hostouni a okolí, pak nás napadlo, že bychom mohli vystoupat na ten Javor. Když jsme to absolvovali, přišli jsme na to, že Javor je jen o necelých 200 metrů nižší než Sněžka, takže máme natrénováno,“ uvedl Žák.

Do party Koulevledu patří í i Filip Bareš, Luděk Šindelář, Tomáš Petr, Jakub Řehák, Michal Novák, Roman Pešta a Jiří Šlehofer.



Kromě výzev ale také pořádali charitativní akci na koupališti v Poběžovicích, kde se jim podařilo vybrat přes 80 tisíc korun pro nemocného Matýska Šebelíka. Zúčastnilo se jí přes tři desítky otužilců.