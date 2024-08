„Zákaz používání starých kotlů na tuhá paliva je plošný, platí tedy i pro rekreační objekty. Kontroly plnění nařízení byly svěřeny obcím, které na svém území mohou kontrolovat, jak lidé topí,“ říká mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje Jitka Čmoková. Nařízení se tedy týká jak domácností, kde lidé žijí trvale, tak i chalup určené jen na rekreaci.

Představa, že by dům od domu kontrolovali úředníci, je mylná. Na to totiž radnice kapacity nemají. „Není to tak, že by našich pár úředníků začalo obcházet jednotlivé budovy v Obcích s rozšířenou působností Karlovy Vary a zjišťovali, jestli mají vyměněný kotel. Nepoužívání neekologického zdroje vytápění je povinnost majitele nemovitosti, a my ji kontrolujeme pouze tehdy, pokud v nějakém konkrétním případě vznikne důvodné podezření, že majitel svou povinnost nesplnil. Pak se tedy provede šetření na místě a případně zahájí správní řízení,“ uvádí mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Mezi řádky z toho vyplývá, že daná kontrola přijde na základě konkrétního podnětu, tedy třeba po udání sousedů. „Majitel nemovitosti je pak povinen úřední osobu do objektu vpustit,“ upřesňuje mluvčí magistrátu.

Vytápění uhlím je pro mnohé Čechy stále tou nejlevnější variantou. I po 1. září bude ale možné kotle na tuhá paliva používat. Musí ale splňovat minimálně třetí emisní třídu. „Zařízení od třetího stupně výše se budou moci dále používat na paliva, která jsou schválená a která tyto kotle dokážou ekologicky spálit. To se týká i uhelných briket,“ vysvětluje Roman Boczek, vedoucí obchodního oddělení společnosti Opop z Valašského Meziříčí, která vyrábí kotle na tuhá paliva v České republice už od roku 1959.

Jak Boczek dodává, nejlevnější zařízení, které bude od 1. září splňovat emisní nařízení, nabízí tato společnost za 52 tisíc 400 korun včetně DPH. „Poptávka po vyhovujících kotlích se za poslední týdny zvýšila, není to ale nic výrazného na to, že se má v České republice vyměnit na 150 tisíc kotlů. Lidé zřejmě ještě vyčkávají,“ uzavírá vedoucí obchodního oddělení společnosti Opop.