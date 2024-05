Opravy interiéru, omítek, střechy i kopule věže zahrnuje rekonstrukce kaple či kostelíka svatého Martina v Horním Metelsku. Ves se nachází severozápadně od Horšovského Týna, pod který správou náleží, při silnici do Mířkova.

Kaple sv. Martina v Horním Metelsku prochází rekonstrukcí. | Foto: Město Horšovský Týn

Ač nevelká, má vesnice dávnou historii. První písemná zmínka pochází již z roku 1115, připomíná si tedy Horní Metelsko přesně 909 let trvání. „Oprava kaple je finančně podpořena dotací z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 1 milionu korun. Celkové náklady na její opravu činí 1 398 187 korun bez DPH, to je 1 691 806 včetně DPH, dle uzavřené smlouvy o dílo. Zhotovitelem je společnost RENOVUM, s. r. o., se sídlem v Klenčí pod Čerchovem,“ vyčíslila Lenka Váchalová jménem města Horšovský Týn. Rekonstrukce by měla být podle jejích slov hotová do konce srpna.

