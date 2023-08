Plánovaná oprava kostela v Kolovči je velmi nákladná a tak na ni mohou lidé přispívat v rámci veřejné sbírky, ale v pátek 1. září se uskuteční i benefiční koncert a bude také překvapení.

Kostel v Kolovči. | Foto: se svolením Římskokatolické farnosti Koloveč

V kostele Zvěstování Panny Marie v Kolovči začne v 18 hodin koncert Ály Ptáčníkové a Veroniky Ptáčkové, v jejichž podání zazní francouzské a české šansony. Vstupné bude 220 Kč a výtěžek poputuje právě na již zmiňovanou opravu kostela. „V pátek čeká na všechny bohatá tombola i magnetky s kostelem a kalendáře,“ uvedl farář Vojtěch Pelowski.

Ti, co se nemohou dostavit na koncert, ale přesto by chtěli kostelu pomoci k opravě venkovní fasády a rekonstrukci zavěšení zvonů, mohou zaslat libovolnou finanční částku na účet: 212356826/0300, variabilní symbol 010577. Případně můžete svůj příspěvek vhodit přímo do pokladniček, které jsou umístěné na faře v Kolovči a v podatelně tamního úřadu.

