Fanoušci živé muziky se dočkali, konečně mohou po koronavirových zákazech zase vyrazit na koncerty a dát si k tomu točené pivo. Není divu, že o první vystoupení skupiny Trautenberk, které se v pátek konalo na koupališti v Dolanech na Klatovsku, byl obrovský zájem. „Lístky se vyprodaly během deseti minut,“ prozradil zpěvák tanzmetalové formace Luboš Valeček.

Dočkat už se nemohli fanoušci ani muzikanti, i když společně všichni litovali omezení, která nařizují účast jen tří set lidí na akci a konec nejpozději do 23 hodin. „Dostat se mezi tři sta vyvolených bylo hodně těžké, ale podařilo se. Těšil jsem se strašně moc. Slyšet Trautenberky po půl roce na živo je super. Je nás tady pět kamarádů a moc si to užíváme,“ svěřil se Deníku milovník skupiny Trautenberk Václav Hochman ze Štěpánovic.

Živého kontaktu s publikem už se nemohli dočkat nejen muzikanti z Trautenberku, ale i z horšovskotýnské formace Septic People, která dělala Klatovanům předskokany. „Na dnešní akci jsme se strašně moc těšili, byla to pro nás dlouhá pauza, kdy jsme přišli o spoustu koncertů, protože jsme připravovali jarní turné k deseti letům. Jsme rádi, že se to dnes podařilo, že se vyprodalo a že si to lidé užili. Zájem byl obrovský a my se těšíme, až se to rozvolní a budeme moci hrát větší akce,“ řekl Deníku zpěvák a kytarista Septic People Saša Fedorov.

Obdobné to měl zpěvák Trautenberku Míra Císler. „Byli jsme zvyklí o víkendech hrát živé koncerty, takže uplynulé měsíce pro nás znamenaly smutek a nejistotu. Čím to bylo delší, tím víc jsme se těšili na živá vystoupení. Měli jsme jeden streamovaný koncert, kde pár lidí bylo, ale dnes je to první koncert s živými lidmi,“ uvedl Císler a dodal, že kapelu mrzí, že mohl přijít jen omezený počet fandů, protože právě v pátek měla mít velký koncert k desátému výročí v Plzni, kde by se účast počítala na tisíce. „Věnovalo se tomu strašně moc úsilí a času a to vše přišlo vniveč,“ posteskl si Císler.

Kytarista Dalibor Dvořák uvedl, že léto měli Trautenberci naplánováno ve velkém stylu, ale podle toho, jak to vypadá, se s největší pravděpodobností neuskuteční akce nad tisíc lidí. Takže program kompletně překopali a domluvili se s pořadateli tam, kde byla možnost snížit kapacitu. „Fanoušci se na nás mohou těšit na Rock for JK Manětín, který se bude konat ve snížené kapacitě v červenci. Pekelný ostrov vymyslel Pekelné léto, kde to bude vždy o jedné kapele. V červenci zahrají Škwor, Harlej či Olympic, my v srpnu. Právě v srpnu máme i vystoupení na Santosu v Sušici, předtím nás čeká koncert v Plzni u Zacha, tam se vrátíme asi po pěti letech,“ řekl Dvořák.