Úplná uzavírka potrvá do poloviny prosince, do konce roku pak částečná. Objízdná trasa činí 20 kilometrů. „Opravy nebudou trvat zase tak dlouho. Když chceme něco zlepšit, musíme něco obětovat,“ myslí si Bernard. Podle jeho názoru začne díky rekonstrukci silnici využívat ještě více lidí než doteď. Projekt za 36 milionů korun financuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.