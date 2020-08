Byli to totiž právě oni, kteří připravili o posledním srpnovém víkendu dětské dny, které se v červnu kvůli koronaviru musely zrušit či odložit. Rušno tak bylo v Postřekově, Zahořanech a Horšovském Týně, kam k hasičské zbrojnici dorazily stovky dětí.

„Tady už to bývá docela tradicí, že se sejde kolem dvou set dětí. Letos jsme hodně zvažovali, jestli to uspořádáme či nikoli, ale nakonec jsme do toho šli a jsme rádi, že jsme to udělali,“ zmínil starosta Sboru dobrovolných hasičů Horšovský Týn Petr Lahoda.

Kolem hasičárny se děti opravdu vyřádily. Hasiči pro ně připravili několik stanovišť, kde děti plnily úkoly například v rozbalování hadice a porážení kuželek, ve střelbě či v přeskakování švihadla.

Úkoly plnily i děti v Postřekově, kde skákaly v pytli, zdolávaly slalom či lezly po tyči a provaze. Největší úspěch však měly skákací hrady. Kromě toho hasiči v každé obci připravili požární vůz, aby ukázali i něco ze své výstroje a techniky a například v Zahořanech nastoupili na scénu jaksepatří. Tam přijeli kdyňští hasiči k fingovanému zásahu, kdy zachraňovali člověka i místní kulturní dům.