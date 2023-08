Rostoucích cen v Česku si všímají i v sousedním Německu. List Passauer Neue Presse (PNP) a agentura DPA píší o tom, že Němcům se brzy přestane vyplácet kupovat u východních sousedů např. cigarety, a to kvůli plánovanému zvýšení daní. List poukazuje i na to, jak vzrostly ceny v restauracích, kde průměrný oběd už stojí 7,5 eura.

Na nepříjemné překvapení se musí podle PNP připravit Němci, kteří si rádi jezdili pro cigarety na některý z mnoha českých příhraničních trhů. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Regina Hellová

O tom, jak je v Čechách levně, zpívala v minulosti i jedna známá krušnohorská kapela, píše list s tím, že to už je historie. Teď tam inflace žene ceny nahoru a mnoho Čechů sténá pod rostoucími náklady na potraviny, energie a bydlení.

Na nepříjemné překvapení se musí podle PNP připravit Němci, kteří si rádi jezdili pro cigarety na některý z mnoha českých příhraničních trhů. „Spotřební daň z tabákových výrobků se má podle daňového sazebníku od příštího roku zvýšit o deset procent - a o dalších pět procent v každém z následujících let až do roku 2027,“ upozorňuje list s tím, že ceny v Německu a v Česku se tak velmi rychle vyrovnávají.

„Krabička cigaret známé značky je v Česku aktuálně k dostání za 149 korun, v přepočtu zhruba 6,14 eura. V Německu je to těsně pod 6,90 eura, pokud koupíte větší množství najednou,“ píše list, jenž také upozorňuje, že plánovaná vládní konsolidační opatření se dotknou i pohostinství, některá z nich hrozí kvůli plánované dani na pivo uzavíráním. „Každopádně chodit do restaurací v Česku už není tak levné jako dřív. Podle studie společnosti Edenred, která nabízí stravenky pro zaměstnance firem, vzrostla v prvním pololetí průměrná cena za oběd o 2,7 procenta na 182,4 koruny. To je ekvivalent zhruba sedmi a půl eura. V hlavním městě Praze stojí jídlo v průměru o euro více,“ upozorňuje krajany PNP.