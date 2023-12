V kostele v Domažlicích bude znít koncert, který podpoří další léčení tříleté Aničky z Chodova.

Anička Babková během cvičení. | Foto: se svolením rodiny

Hudební seskupení Spolek nadšených pořádá benefiční koncert pro Aničku Babkovou, a to 16. prosince od 16 hodin. „Zazpíváme známé i méně známé koledy v kostele na náměstí Narození Panny Marie v Domažlicích. Těšíme se na všechny,“ pozvala za Spolek nadšených Jana Vokurková.

Anička se narodila 10. prosince 2019, bylo to o měsíc dříve, než byl plánovaný porod. Její příchod na svět nebyl vůbec jednoduchý, museli ji resuscitovat a první noc byla kritická. „Měla krvácení do mozku do obou komor, které způsobilo extrémní poškození mozku, následně hydrocefalus, což bylo řešeno shuntem. Také měla novorozenecké krvácení do nadledvin, sekundární epilepsii a necelých pět měsíců byla krmená přes sondu. Má diagnostikovaný horizontální nystagmus,“ popsala Aniččina babička Jana Schweinerová s tím, že to stále není vše.

Anička to nemá vůbec jednoduché, ale je statečná. Její zraková pozornost je velmi krátká, jde spíše o lokalizaci světelného nebo velmi výrazného podnětu, proto musí s maminkou několikrát denně cvičit očička. Z neonatologie se vrátila až po pěti měsících od narození, kdy měla za sebou náročné období po několika operacích hlavičky, podařilo se ale vyndat shunt a mozkomíšní mok odtékal sám. Od té doby začal maraton rehabilitací. „S maminkou jezdí Anička několikrát týdně na 'Vojtovku', hipoterapie, ergoterapie, speciální pedagogiku. Samozřejmě cvičí i doma. Několikrát ročně absolvuje intenzivní rehabilitace. Intenzivky Aničce velmi pomáhají, ale bohužel je nehradí zdravotní pojišťovna,“ posteskla si babička.

Pokud byste chtěli usměvavou holčičku podpořit, můžete rovněž zaslat libovolnou částku na její transparentní účet: 111 00 33/5500, variabilní symbol 2220088