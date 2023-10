V programu zazní klavír, housle, zpěv, akordeon, flétna, vystoupí houslové trio i žestě. Protagonisty budou nynější i bývalí studenti Základní umělecké školy Kdyně: Valentina Blahníková, Hana Matějková, Sabina Schneiderová, Kateřina Švecová, Rozálie Váchalová, Petr Hromada, Štěpán Sladký a Jiří Volfík. Dále zahraje Dechový orchestr Josefa Tikala a jako hosty publikum uvítá Violu Lukášovou a Evelynu Anežku Semrádovou z Českých Budějovic nebo Kryštofa Matějíčka z Nýrska.

Klavírní spoluprací přispějí dvě z pedagogických osobností školy - Marie Frolíková a Milada Nejdlová. Koncert pořádá Městské kulturní středisko „Modrá hvězda“ Kdyně.

Městská policie nabourala do auta, to poničilo další tři, může za to mikrospánek